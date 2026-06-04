La muerte de Chunchuna Villafañe abrió una jornada de profundo dolor para el ambiente artístico y para su familia. La actriz murió este jueves a los 92 años, aunque hasta el momento no se informó públicamente una causa específica de fallecimiento. La noticia fue confirmada por Juana Molina, quien eligió despedirla con un mensaje íntimo.

Lejos de un comunicado formal, la artista compartió una publicación donde dejó ver el impacto de una pérdida que, según sus propias palabras, venía imaginando con angustia. "Queridos amigos, murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada", escribió Juana Molina al contar la muerte de Chunchuna Villafañe.

El texto no puso el foco en detalles médicos, sino en la dimensión emocional de la ausencia. La hija de la actriz relató el momento en el que regresó a la casa de su madre y se encontró con una escena difícil de procesar: "Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa".

En ese recorrido por el vínculo entre ambas, Juana Molina también recordó una rutina cotidiana que ahora aparece como una de las marcas más fuertes de la despedida. "Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", expresó.

La conmoción familiar también modificó sus planes inmediatos. En medio de esa tristeza, la cantante explicó que necesitaba resguardarse junto a su hija y lo resumió con una frase breve, pero muy clara: "Creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos".

Esa decisión tuvo una consecuencia directa en su agenda artística, ya que Juana Molina confirmó que no se presentará en San Miguel. "Con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en XLR Club Oficial", anunció. Luego agregó: "Hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar".

La despedida cerró con una muestra de gratitud hacia quienes la acompañaron en estas horas. "Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor", escribió la artista. Así, mientras no se dieron detalles sobre la causa de muerte de Chunchuna Villafañe, su partida quedó atravesada por el testimonio de una hija que eligió contar el vacío antes que cualquier explicación médica.