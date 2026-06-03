Cami Mayán volvió a hablar de una etapa que, aunque intenta dejar atrás, todavía la persigue en cada aparición pública. La influencer fue consultada por su vínculo con las mujeres de la Selección argentina tras su separación de Alexis Mac Allister y eligió responder con cautela, sin alimentar nuevos cruces.

El tema apareció durante una nota con Puro Show, donde Cami Mayán marcó de entrada que no quiere volver una y otra vez sobre su historia con el futbolista. “No tengo nada que decir del tema, la verdad, porque es algo que yo no traigo a mi vida de ninguna forma. Para mí no hay nada más que hablar ni nada en lo que meterme”, expresó.

La consulta tomó otro rumbo cuando le preguntaron por las parejas de algunos jugadores de la Selección argentina. En especial, el comentario llegó después de que se la viera en un evento junto a Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, lo que reavivó las versiones sobre cómo quedaron esos vínculos después de la ruptura.

Lejos de cortar el tema por completo, la influencer reconoció que conserva buena relación con algunas de ellas. “Con varias tengo buena relación. Cuando me hago una amiga en cierta circunstancia, siempre trato de mantener las relaciones cuando son personas piolas. Me pasa lo mismo con cualquier vínculo que tengo”, explicó, dejando claro que no reniega de esos lazos.

La incomodidad apareció cuando el cronista le planteó si algunas mujeres de la Selección podrían tener mejor relación con ella que con Ailén Cova, actual pareja de Alexis Mac Allister. Cami Mayán prefirió no entrar en esa comparación y respondió: “Yo no sé quién especula eso... pero bueno... no me interesa”.

También hubo una referencia a la causa judicial que mantiene con su expareja. Sin dar demasiados detalles, Mayán contó que, según entiende, todavía queda pendiente la revisión de una apelación presentada por su parte. “Es algo que trato de no traer porque sé que genera un montón de controversia y que se hace público cuando uno no quiere. Es súper incómodo para mí tener que haber hecho eso y todo, pero hoy no tengo más que decir”, sostuvo.

El cierre de su respuesta mostró cuál es su postura frente a un tema que sigue generando comentarios alrededor suyo. “Trato de no meterme ahí para no generar quilombo para ninguna parte”, dijo. Así, Cami Mayán dejó en claro que puede conservar vínculos de aquella etapa, pero no quiere quedar atrapada en una pelea ajena ni en comparaciones con Ailén Cova.