Un beso de Alexis Mac Allister durante el trabajo de parto de Ailén Cova quedó registrado en una fotografía que recién se conoció un año después. La joven publicó la imagen al recordar las horas previas al nacimiento de Alaia, la hija que tienen en común. Su elección llevó a sus seguidores hasta un momento de la pareja dentro del hospital, antes de que llegara la beba.

Sobre esa escena, Ailén escribió: “Un año atrás, a horas del mejor día de nuestras vidas”. Compartió la frase en sus historias de Instagram, junto a la postal que eligió para recordar aquella espera. Con pocas palabras, relacionó el instante vivido en el hospital con lo que estaba por ocurrir: el nacimiento de su hija.

La captura lleva fecha 21 de septiembre de 2025. En ese momento, la pareja aguardaba a Alaia, que nació horas más tarde. La fecha permite ubicar el gesto en el tramo final de la espera, cuando ambos estaban todavía en el hospital. Un año después, esa referencia volvió a cobrar sentido al aparecer junto al mensaje con el que ella evocó aquel día.

En la fotografía, Ailén aparece recostada en una cama y conectada a distintos equipos médicos. Alexis Mac Allister se inclina hacia ella para besarla en medio del trabajo de parto. Es una escena breve, pero deja ver la cercanía del futbolista mientras su pareja atravesaba esas horas. La imagen conserva un gesto puntual de acompañamiento en el instante que ella eligió mostrar.

Al publicar la postal, Ailén Cova compartió una parte de la llegada de Alaia que había transcurrido antes de conocerla. Esas horas, vividas en la habitación del hospital, también forman parte de la historia familiar que decidió contar a sus seguidores. El gesto de Mac Allister quedó en el centro de la publicación y permitió conocer una escena que hasta entonces había permanecido en la intimidad.

El aniversario quedó así ligado a una imagen anterior al encuentro con su hija. Alexis Mac Allister y Ailén Cova aparecen juntos en la habitación del hospital, en un momento que ella decidió compartir un año después. El beso, recuperado en esa fecha, permite volver a las horas en que ambos esperaban la llegada de Alaia.