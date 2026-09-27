Una referencia al repechaje convirtió una entrevista de Pachu Peña en una posible pista sobre su futuro en MasterChef Celebrity. El humorista habló de una gira por España en octubre, cuando la nueva temporada comenzará a emitirse, y sus respuestas despertaron sospechas sobre su continuidad. Por ahora, la producción no anunció quién será el primer eliminado.

En LAM, Pachu Peña habló primero de otros proyectos: “Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo…”. Consultado por una gira fuera del país, respondió: “Sí, nos vamos a una gira ahora… con eso estoy diciendo muchas cosas”. El comentario dio pie a nuevas preguntas sobre las fechas del viaje.

El viaje es parte de Tertawa, la obra que comparte con José María Listorti y Sebastián Almada. Cuando le preguntaron si saldría en octubre, contestó: “Sí, vos sabés que sí”. Al pedirle más detalles sobre su ausencia, precisó: “No, cinco días, cinco días, en pocos días estamos corriendo de un lado para el otro”.

La mención de un eventual regreso sumó otra pista: “Obviamente, porque puedo clasificar, la vuelta…”. En LAM, la frase se interpretó como una referencia al repechaje y alimentó la teoría de que Pachu Peña podría ser el primer eliminado. Él no lo confirmó y cinco días fuera del país no alcanzan para probar una eliminación.

Qué dijo Pachu Peña sobre su paso por MasterChef

Sobre su experiencia en MasterChef Celebrity, Pachu reconoció: “Estoy dentro de este maravilloso grupo de 24. Soy uno de los cocineros, por sorpresa. No soy cocinero, me hago cargo, soy muy básico, cocina básica. Te dan clases básicas del tipo de cocción, pero adentro es otra cosa”. Así describió la diferencia que encontró entre la preparación previa y las pruebas del programa.

Al hablar del jurado y las pruebas, señaló: “Obviamente sabemos cómo es, filoso, van con todo. Son platos más difíciles para mí, comparado con otras temporadas. En esta, el plato ocupa un lugar importante como tiene que ser. Y después también tiene algo de humor, de picardía, que eso va por cuenta nuestra”.

Su entusiasmo también apareció al describir lo que cocina: “Estoy haciendo de todo como siempre, siendo el pibe humilde de siempre. Y cocinando muy rico, mucho condimento, muchas especias, y magia pura…”. Entre la gira de octubre y la referencia al repechaje, Pachu Peña quedó en el centro de las especulaciones, pero MasterChef todavía no confirmó la primera eliminación.