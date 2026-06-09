La interna alrededor de Muchachas, la serie de Telefe sobre las mujeres de la Selección argentina, sumó un nuevo capítulo con Ailén Cova en el centro de la escena. La pareja de Alexis Mac Allister habría decidido bajarse del proyecto después de grabar su participación, y la reacción de Cami Mayán no tardó en aparecer.

El dato lo contó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, donde aseguró que Ailén Cova había firmado, cobrado y grabado, pero luego pidió que su parte fuera eliminada. Según explicó la conductora, “Se bajó por el hate (odio) que recibe en redes”, una situación que volvió a exponer el clima incómodo que rodea a la joven desde que se hizo pública su relación con el futbolista.

En ese mismo relato, Latorre sumó una lectura que circula dentro del entorno de las parejas de los jugadores. “Dicen que es divina, que es amorosa, pero que no se da con nadie, que es muy retraída. Todas creen que es porque tiene ese complejo de culpa de haber sido la tercera en discordia”, comentó, en referencia al lugar que muchas le asignan dentro de la historia con Alexis Mac Allister y su ex.

Con ese contexto, el móvil fue a buscar la palabra de Cami Mayán, quien quedó nuevamente involucrada en una situación que no protagonizó directamente. La influencer se mostró incómoda por tener que responder sobre una decisión ajena y admitió: “No sé qué te puedo decir respecto de eso, nada. Siempre pienso: ¿Qué hago? ¿Hablo? ¿No hablo? ¿Aparezco? ¿No aparezco?’. La verdad es que nunca sé cuál es la respuesta correcta“.

La ex de Alexis Mac Allister dejó claro que la exposición de este tema la coloca en un lugar difícil. “No entiendo por qué tengo que estar dando la cara yo por otra persona. Siento que para el resto es incómodo, para mí también porque no tengo nada que decirte. Me quedo siempre como en una incógnita, en un lugar raro”, expresó, marcando distancia de la decisión de Ailén Cova.

Sin embargo, cuando le preguntaron si sus declaraciones podían generar más críticas hacia la actual pareja del futbolista, Cami Mayán soltó una frase que sonó como una indirecta muy filosa. “Yo cada vez que me replanteo si hacer o no algo, me pregunto: ‘¿Hice algo malo? No. ¿Le estoy haciendo algo malo a alguien con esto? No. Entonces no tengo por qué dejar de hacerlo. Si el resto no puede responderse esa pregunta a sí mismo, es algo que yo justamente no te puedo responder’”, lanzó.

La salida de Ailén Cova de Muchachas terminó abriendo otra vez una herida que nunca dejó de generar comentarios. Mientras el Mundial 2026 acerca el foco a las mujeres de la Selección, el cruce indirecto con Cami Mayán vuelve a mostrar que, fuera de la cancha, todavía hay vínculos marcados por silencios, incomodidades y frases que no pasan desapercibidas.