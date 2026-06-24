La banda Airbag confirmó una nueva presentación en Neuquén con su gira "El Club de la Pelea II", que llegará al Estadio Ruca Che después de un año histórico para el grupo. El regreso tiene un condimento especial: en 2025, la única fecha anunciada en la provincia agotó todas sus localidades en apenas 24 horas, marcando un récord para la banda en la región.

Los hermanos Gastón, Guido y Patricio Sardelli atraviesan el momento más exitoso de su carrera y llegan al Ruca Che con una nueva gira internacional.

Integrado por Gastón, Guido y Patricio Sardelli, el trío atraviesa el momento más exitoso de su carrera. Durante el último año agotó cinco estadios River Plate, convocó a más de 400.000 personas solo en esos conciertos y llevó su gira por más de 20 ciudades de Latinoamérica y España, reuniendo a más de un millón de espectadores. Ahora, la nueva etapa comenzará con cuatro estadios Vélez Sarsfield completamente vendidos antes de desembarcar en Neuquén.

El espectáculo incluirá las canciones de "El Club de la Pelea II", la esperada continuación de su último trabajo discográfico. Su antecesor superó los 250 millones de reproducciones y consolidó a Airbag como uno de los grandes referentes del rock en español. La banda promete un show con una impactante producción, clásicos infaltables y la energía que la convirtió en uno de los fenómenos musicales más convocantes del continente.

La banda viene de protagonizar un año récord con estadios agotados, una gira internacional y millones de reproducciones en plataformas digitales.

La preventa de entradas comenzará el 30 de junio a las 12, con seis cuotas sin interés para clientes BBVA Visa, mientras que la venta general se habilitará el 1 de julio, también desde el mediodía, con tres cuotas sin interés. Los tickets podrán adquirirse a través de LivePass y en la boletería de Mood Live, en Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén.