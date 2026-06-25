La fiebre por Airbag ya llegó al Ruca Che: apareció la primera carpa para esperar el recital

La expectativa por el regreso de Airbag a Neuquén ya comenzó a sentirse en las inmediaciones del estadio Ruca Che. En la fría mañana de este jueves apareció la primera carpa instalada en las puertas del gimnasio, donde un grupo de fanáticas decidió iniciar la espera para asegurarse un lugar privilegiado en el esperado recital de la banda.

El trío integrado por Gastón, Guido y Patricio Sardelli confirmó una nueva presentación en la capital neuquina como parte de su gira "El Club de la Pelea II". El show se realizará el próximo 14 de agosto en el estadio Ruca Che y promete convocar a miles de seguidores de toda la región.

Las fanáticas no quieren quedarse afuera y tienen motivos para anticiparse. En 2025, la única fecha anunciada por la banda en la provincia agotó todas sus localidades en apenas 24 horas, estableciendo un récord para el grupo en la región.

Un grupo de fanáticas instaló la primera carpa para asegurarse un lugar privilegiado en el recital del próximo 14 de agosto.

Con ese antecedente como referencia, varias seguidoras comenzaron a organizarse para garantizar su ingreso entre las primeras al estadio. Para ello instalaron una vistosa carpa de colores naranja y celeste, acompañada por un cartel que anuncia que ya están esperando por el recital.

La organización incluye turnos rotativos entre las integrantes del grupo. Mientras algunas permanecen en el lugar cuidando el espacio, otras continúan con sus actividades laborales, académicas o familiares, para luego relevar a sus compañeras. De esta manera buscan mantener presencia permanente en las puertas del estadio durante las semanas previas al show.

El gran momento que atraviesa la banda

La pasión de las fanáticas refleja el gran momento que atraviesa Airbag. Durante el último año, la banda agotó cinco estadios River Plate, reunió a más de 400.000 personas en esos conciertos y llevó su gira por más de 20 ciudades de Latinoamérica y España, convocando a más de un millón de espectadores.

En cuanto a la venta de entradas, la preventa comenzará el 30 de junio a las 12, con seis cuotas sin interés para clientes BBVA Visa. La venta general se habilitará el 1 de julio, también desde el mediodía, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés. Los tickets podrán adquirirse a través de LivePass y en la boletería de Mood Live, ubicada en Ministro González 40 de la ciudad de Neuquén.