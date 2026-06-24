Neuquén fortalece la lucha contra el narcotráfico con un laboratorio que será faro en la Patagonia

Neuquén avanza en el fortalecimiento de las herramientas destinadas a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el avance de las drogas sintéticas.

En este contexto, la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari, confirmó la puesta en marcha de un laboratorio toxicológico que funcionará como un centro de referencia para toda la Patagonia.

Durante una exposición sobre crimen organizado, la funcionaria del Poder Judicial explicó que el nuevo espacio contará con equipamiento de alta complejidad para el análisis de sustancias ilícitas.

Entre los dispositivos ya incorporados se destacan dos cromatógrafos gaseosos destinados a la identificación de drogas y dos cromatógrafos móviles que podrán ser utilizados en operativos especiales y procedimientos de campo.

Gennari destacó que la iniciativa fue reconocida por la Red de Laboratorios Antidrogas, que consideró al futuro laboratorio neuquino como un punto focal para toda la Patagonia debido a su capacidad técnica y científica.

Informó además que se trabaja en la implementación de una red de espectrometría con equipos de menor tamaño que permitirán realizar controles en distintos ámbitos de entretenimiento y eventos masivos, fortaleciendo las tareas preventivas y de detección temprana.

La funcionaria señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a reforzar los controles sobre el ingreso de drogas a la Provincia, especialmente en zonas vinculadas a rutas y corredores estratégicos. Según explicó, el objetivo es aumentar los mecanismos de detección para dificultar la actividad de las organizaciones criminales.

En su exposición también advirtió sobre la creciente vinculación entre el narcotráfico, el lavado de dinero y delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.

Asimismo, remarcó la preocupación por la expansión de las drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo, el microfentanilo y el denominado “Tusi”, sustancias que suelen estar mezcladas con otros compuestos y cuya composición muchas veces resulta difícil de determinar.

Como parte del proceso de modernización tecnológica, Neuquén incorporará además un cromatógrafo líquido, considerado uno de los equipos más avanzados para el análisis químico de sustancias.

Gennari explicó que esta herramienta permitirá identificar con precisión qué drogas o compuestos se encuentran en el organismo de pacientes que ingresen a hospitales con cuadros graves de intoxicación.



