La salud de Chiche Gelblung volvió a generar alarma después de que se conociera una nueva internación en el Sanatorio Mater Dei. El periodista, que había recibido el alta pocos días atrás luego de permanecer un mes bajo cuidado médico, debió quedar otra vez en observación por un cuadro que sorprendió a su entorno.

La noticia impactó porque Chiche Gelblung había retomado sus actividades laborales casi de inmediato. Tras dejar la clínica, el conductor volvió a cumplir con sus compromisos profesionales y hasta dio una entrevista para hablar de su estado, sin imaginar que horas después su situación iba a cambiar nuevamente.

Luis Ventura fue quien expuso al aire la preocupación por el cuadro del periodista y reveló el contraste entre su regreso al trabajo y esta nueva complicación. "Le maando un abrazo grande a la familia de Chiche. Habló con PrimiciasYa sobre su salud. Hizo la nota, siguió a su cuarto trabajo diario y hoy está internado", contó.

El dato médico más inquietante lo aportó Marina Calabró, quien explicó que la decisión de dejarlo internado estuvo vinculada a la fiebre alta. Según detalló, los profesionales prefirieron no enviarlo a su casa porque el cuadro no cedía con facilidad.

En ese sentido, la periodista fue contundente al describir el motivo de la observación clínica: "Está en Mater Dei. Está con fiebre alta. No le pueden bajar la fiebre". Esa frase encendió todavía más la preocupación entre colegas y seguidores, atentos a la evolución del reconocido conductor.

La nueva internación de Chiche Gelblung llega después de un período delicado. El comunicador había atravesado un mes completo internado y su alta había llevado alivio a su familia, aunque también abrió interrogantes por el ritmo con el que volvió a su rutina profesional.

Por ahora, Chiche Gelblung permanece bajo control médico mientras intentan estabilizar el cuadro. El episodio reavivó la inquietud por su recuperación y dejó en pausa el regreso laboral de una de las figuras más reconocidas del periodismo televisivo.