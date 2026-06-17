Nicole Neumann eligió correrse del escándalo antes de que el tema siguiera creciendo. Después de que se instalara una versión de supuesto coqueteo entre Juana Viale y Manu Urcera en televisión, la modelo habló sin vueltas y dejó claro que no vio nada grave en la escena.

La repercusión había nacido por un momento de Almorzando con Juana, cuando Juana Viale se acercó al brazo de Manu Urcera para mirar unas cicatrices. El piloto explicó que eran consecuencia de un accidente de moto que sufrió en 2008, pero el gesto de la conductora fue suficiente para que las redes empezaran a leer tensión donde, según los protagonistas, solo hubo humor.

Nicole Neumann respondió en Sálvese quien pueda y bajó el tono de la polémica con una frase directa: “Algo vi, pero igual, chicos, no sé, o sea, están medio modo delirio”. Con esa definición, intentó desactivar las especulaciones que habían puesto su relación bajo la lupa.

La escena televisiva, en realidad, se fue volviendo más desordenada por las bromas de los otros invitados. Rafael Ferro reaccionó al contacto entre Juana Viale y Manu Urcera con un comentario que encendió más el momento: “¡Y se tocan!”. Después, Jimena Monteverde mostró una marca propia y sumó: “Yo me quemé acá”. Entre risas, la propia cocinera cerró: “Esto se desmadró”.

Lejos de tomarlo como una señal de alarma, Nicole Neumann contó qué le dijo su marido después del programa. “No, no, cero. Es más, me contó que se murió de risa con Rafa, que las chicas re buena onda, que Juana re buena onda. O sea, me contó que ella le preguntó por las cicatrices, Rafa jodía con Jime Monteverde y dijo: ‘Bueno, listo, vayámonos, porque nosotros no tenemos nada que opinar’. No sé, me contó esas situaciones graciosas. Yo creo que siempre se busca algo, ¿viste? O algo que dijiste mal o algo que no sé qué, o en este caso, el supuesto coqueteo”.

La modelo también llevó la charla a un terreno más personal. “Soy muy segura de mí, pero a ver... me puede pasar igual. Pero, qué sé yo, de golpe en este caso no percibo nada extraño”, sostuvo. En esa línea, Nicole Neumann reconoció: “Tuve una etapa celosa de mi vida, pero la verdad es que a esta altura de mi vida no”.

El cierre de su descargo dejó una postura más amplia sobre su vínculo con Manu Urcera y la forma en que atraviesa estas situaciones. “Estoy plantada en un lugar donde no me estresaría, porque si pasara una situación así, yo ya no estoy en una etapa que no fuerzo nada. Si es, es, bárbaro, bienvenido, no es, no es, te copaste con otra, bueno, listo, ni idea, ¿entendés? La vida es así”.