Alejandra Maglietti recordó uno de los episodios familiares más insólitos que vivió cuando su carrera empezaba a tomar exposición pública. La modelo contó que su abuela reaccionó de una manera inesperada al enterarse de que había posado para Playboy y terminó llegando a su casa convencida de que debía hacer una especie de limpieza espiritual.

La anécdota apareció durante su paso por Storytime, donde Alejandra Maglietti repasó cómo se dio aquel momento que mezcló trabajo, escándalo familiar y una reacción casi de novela. Con humor, pero también con la claridad de quien todavía recuerda el impacto que tuvo en su entorno, resumió lo ocurrido con una frase contundente: “Fue a hacer un exorcismo a mi casa”.

El origen de todo estuvo en una propuesta que recibió en una etapa clave de su vida mediática. Según relató, antes de aceptar la producción para la revista, también había sido convocada para otro proyecto de enorme exposición televisiva. “Me habían convocado a Gran Hermano 2007. Me ofrecen hacer Playboy. Mi viejo dijo: entre dos males, eligió el mal menor, según él. Y me convence de hacer Playboy. Mi familia me da permiso”, explicó.

Hasta ahí, la decisión tenía una especie de aval familiar, aunque con reparos. El problema era cómo comunicarle la noticia a su abuela, que tenía una mirada mucho más tradicional y a quien intentaron mantener alejada del tema durante el mayor tiempo posible. Esa estrategia, sin embargo, no pudo sostenerse demasiado.

La situación estalló cuando la revista empezó a circular en Formosa, donde la noticia se volvió imposible de ocultar. Alejandra Maglietti recordó: “Le escondimos la información a mi abuela durante un montón de tiempo. Cuando la revista llega a Formosa, se agota en dos minutos, pues imaginate, en Formosa un poco todo el mundo quería chusmearla”.

A partir de ese momento, la reacción fue inmediata. La abuela se enteró, tomó cartas en el asunto y decidió presentarse en la casa familiar con agua bendita, convencida de que aquello no podía quedar sin una intervención espiritual. La escena, contada por la propia modelo, tuvo un tono tan absurdo como inolvidable.

“Cayó indignada a mi casa a exorcizar diciendo que había entrado el maligno a nuestra familia. Un quilombo de novela”, reveló Alejandra Maglietti, dejando en claro el nivel de conmoción que generó aquella producción dentro de su círculo más íntimo.

Con el tiempo, la historia quedó como una de esas anécdotas que explican el choque entre su salto a la exposición nacional y las costumbres familiares de su provincia. Para Alejandra Maglietti, aquel episodio no solo marcó el impacto de su primer gran destape mediático, también dejó una postal familiar imposible de olvidar.