Alejandra Maglietti fue mamá y mostró por primera vez a su bebé

Alejandra Maglietti atraviesa uno de los momentos más felices de su vida: se convirtió en mamá por primera vez. La llegada de Manuel, fruto de su relación con Juan Manuel, fue anunciada con gran emoción en Bendita (El Nueve), donde sus compañeros celebraron la noticia y compartieron la primera imagen del recién nacido. El bebé nació con un peso de 4,200 kilos y tanto él como su mamá están en perfecto estado de salud.

En medio del programa, Beto Casella tomó la palabra para dar la novedad. Con una sonrisa que evidenciaba su alegría, expresó: “Nos llena de felicidad”. El conductor detalló que el nacimiento se dio por medio de una cesárea programada y aprovechó para bromear con cariño: “Ahora entendemos la pancita de Alejandra”.

El vínculo de Alejandra Maglietti con el equipo de Bendita siempre fue cercano, y durante todo el embarazo recibió apoyo y contención de sus compañeros. “Estamos cuidándola y respetando sus tiempos, pero siempre a disposición para lo que necesite”, comentó Beto Casella, resaltando la unión del grupo en este momento tan especial.

Tras mostrar la primera fotografía de Manuel, el conductor dedicó un mensaje conmovedor a la flamante mamá: “Se hizo esperar, pero llegó fuerte y sano. Bienvenido al mundo, Manuel. Felicitaciones a Alejandra por esta nueva etapa llena de amor”. Las palabras fueron acompañadas por aplausos y sonrisas en el estudio.

En los últimos meses, Alejandra Maglietti había decidido mantener su relación lejos del ojo público. Durante una entrevista en Los Profesionales de Siempre, explicó que optó por no mostrar a su pareja en redes sociales para proteger su intimidad. “Siento que así como te critican por un filtro, también pueden generar odio hacia una relación. Es muy difícil”, confesó.

Con humor, también reveló una situación particular que la llevó a ser aún más reservada. “Una vez lo arrobé en Instagram y le llegaron más de 50 mensajes privados de chicas. Fue horrible. Yo soy celosa”, admitió entre risas, contando que hace dos años mantiene a su novio fuera del foco mediático.

Alejandra Maglietti también habló sobre el lado negativo de la exposición: el bullying en redes. “Me sorprende la cantidad de comentarios malos que aparecen en portales. Me molesta que se amplifique la voz de un odiador”, dijo con franqueza.

Hoy, todas esas preocupaciones parecen quedar en segundo plano. Alejandra Maglietti disfruta de sus primeros días como mamá, enfocada en su hijo y rodeada de afecto. Sin dudas, el nacimiento de Manuel marca el inicio de un capítulo lleno de emociones y nuevos desafíos en su vida.