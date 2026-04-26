Nicole Neumann volvió a mostrar parte de su intimidad doméstica justo en un momento en el que su relación con Manu Urcera sigue bajo la lupa. Mientras circulan versiones sobre una posible crisis e incluso dudas sobre la convivencia, la modelo compartió detalles de la decoración de su casa y dejó ver algunos rincones de su vida puertas adentro.

La publicación no estuvo planteada como una respuesta directa a los rumores, pero apareció en un contexto cargado de especulaciones. En los últimos días, el vínculo entre Nicole Neumann y Manu Urcera quedó atravesado por comentarios sobre una supuesta distancia, algo que ella ya intentó desmentir al remarcar que siguen viviendo juntos como cualquier matrimonio.

Así es la casa de Nicole Neumann y Manu Urcera.

En medio de ese clima, la modelo eligió mostrar una escena mucho más cotidiana. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de flores que había reunido para armar distintos ramos destinados a decorar su casa. La secuencia tuvo un tono íntimo, ligado a la calma del hogar y a esos detalles que suelen quedar fuera de la exposición pública.

Uno de los espacios que más llamó la atención fue una mesa blanca ubicada frente a un gran ventanal con vista al jardín. Allí se podían ver varios floreros listos para ser distribuidos en distintos ambientes, con flores amarillas, blancas y rosadas que marcaban una estética natural, luminosa y muy alineada con el estilo que suele mostrar la modelo.

Así es la casa de Nicole Neumann y Manu Urcera.

Más tarde, una de esas piezas apareció ya colocada dentro de la casa. El florero de vidrio quedó ubicado sobre una mesa ratona, en un pequeño living cercano a una escalera. Ese detalle permitió ver otro sector del interior y reforzó la idea de una decoración simple, cuidada y con protagonismo de elementos frescos.

La escena también se combinó con otros momentos familiares. Antes de mostrar los ramos, Nicole Neumann había compartido una tarde al aire libre junto a Cruz Urcera, con el jardín como marco y las flores como parte del paisaje. Ese registro sumó una postal más cálida en medio de las versiones que hablan de tensión en la pareja.

Así es la casa de Nicole Neumann y Manu Urcera.

Aunque la modelo suele resguardar buena parte de su vida privada, de vez en cuando abre una ventana a su rutina. Esta vez, lo hizo desde la decoración y no desde una aclaración sentimental, pero el contraste fue inevitable: mientras afuera crecen las especulaciones, ella mostró una casa en orden, detalles elegidos por ella misma y una escena familiar que pareció hablar desde otro lugar.

Así es la casa de Nicole Neumann y Manu Urcera.

Por ahora, Nicole Neumann no volvió a profundizar públicamente sobre su situación con Manu Urcera. Sin embargo, sus publicaciones dejaron una imagen concreta: puertas adentro, la modelo se mostró enfocada en su hogar, en sus hijos y en una cotidianeidad que aparece cuidada hasta en los pequeños detalles.