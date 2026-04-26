Los Martín Fierro de la Moda tendrán una nueva edición por la pantalla de Telefe y la expectativa ya empezó a crecer alrededor de una noche pensada para reunir glamour, figuras y diseño argentino. La ceremonia de APTRA distinguirá a lo más destacado de la industria fashion del 2025, con una transmisión que combinará televisión abierta, alfombra roja y cobertura digital.

El evento comenzará este domingo a las 21 con una previa dedicada a los looks de los invitados. Esa alfombra roja será uno de los grandes momentos de la noche, porque por allí pasarán diseñadores, modelos, celebridades y referentes del mundo de la moda antes de ingresar a la ceremonia principal.

La conducción de ese primer tramo estará a cargo del Chino Leunis y Zaira Nara, dos figuras elegidas para acompañar el desfile de estilos y anticipar el clima de la gala. Desde ese espacio, Telefe buscará mostrar no solo quiénes llegan, sino también cuáles son las apuestas estéticas más fuertes de la noche.

Después de la alfombra roja llegará la entrega central, con Valeria Mazza e Iván de Pineda como anfitriones. La elección no pasa inadvertida, ya que ambos tienen una historia muy ligada al mundo de la moda y representan dos nombres reconocidos dentro de la industria local e internacional.

Durante la ceremonia se conocerán los ganadores de las distintas ternas que premian el trabajo realizado durante 2025. El foco estará puesto en diseñadores, modelos, producciones, estilos y figuras que marcaron presencia dentro de un sector que combina creatividad, exposición y una fuerte construcción de imagen.

La cobertura no se limitará a la televisión. Streams Telefe tendrá una transmisión especial por YouTube desde las 20.30, con Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionando a la alfombra roja y a la ceremonia. Además, La Tora estará desde el ingreso para mostrar looks, entrevistar invitados y seguir de cerca el movimiento previo.

El formato digital también sumará la presencia de Cami Mayan, en una apuesta que busca ampliar el alcance de la gala y conectar con públicos que consumen el evento desde redes y plataformas. De esta manera, la transmisión tendrá varias capas: la formalidad del premio, la reacción en vivo y el pulso más espontáneo de la alfombra.

Con más de 300 invitados en los estudios de Telefe, los Martín Fierro de la Moda prometen convertirse en una de las grandes citas del calendario fashion argentino. Entre figuras, ternas y apuestas de estilo, la noche buscará mostrar quiénes marcaron tendencia y qué nombres se imponen en una industria donde cada detalle cuenta.