Nicole Neumann abrió una zona poco transitada de su historia pública y sorprendió al recordar su vínculo con la música. En Solo con Niki, la modelo habló de una etapa que muchos habían olvidado: su faceta como cantante, compositora y figura juvenil de los años noventa.

El momento apareció cuando su sobrina, Helena Otamendi, interpretó en vivo una canción muy especial para ella. Se trataba de “Déjame soñar”, el tema que años atrás quedó asociado a Amigovios y que tuvo un origen mucho más personal de lo que varios imaginaban.

Frente a esa versión en vivo, Nicole Neumann contó el dato que despertó sorpresa en el estudio. “Lo escribí cuando tenía 13 años”, reveló, dejando en claro que aquella canción no había sido solo parte de una producción musical armada alrededor de su imagen, sino también una creación propia de su adolescencia.

La modelo incluso se mostró impactada por cómo sonaba el tema en esta nueva interpretación. Entre risas y cierta emoción, admitió: “Tocado y cantado por ellos hasta parece un temón, ¿entendés? Y lo escribí yo con trece años”. La frase dejó expuesto el asombro que todavía le genera reencontrarse con ese material tantos años después.

Aquella etapa también incluyó el lanzamiento de Primer amor, el disco que Nicole Neumann editó en 1994, cuando ya era una figura muy reconocida en el mundo de la moda y la televisión. El álbum quedó como una rareza dentro de su carrera, con canciones que hoy se leen como parte del clima pop de esa década.

Entre esos temas aparecían títulos como “No quiero estudiar” y “En el colegio”, dos canciones que con el paso del tiempo fueron recuperadas en redes por su impronta inocente y su estética noventosa. Para muchos seguidores, ese costado musical funciona como un archivo inesperado dentro del recorrido de la modelo.

Lejos de tomar distancia de esa experiencia, Nicole Neumann la recordó con simpatía y sin incomodidad. “Fue todo muy profesional, en un estudio con técnicos y coros. Yo me divertía”, explicó. Así, su confesión no solo recuperó una canción conocida, sino también una parte de su historia que permanecía guardada entre la nostalgia, la televisión juvenil y una vocación artística que apareció mucho antes de lo que muchos sabían.