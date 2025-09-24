Alejandro Lerner, el compositor de himnos, llega al Alto Valle para repasar sus 40 años de hits

Alejandro Lerner, una de las figuras más influyentes de la música en español, se presentará en el Alto Valle este sábado y domingo en Neuquén y Cipolletti respectivamente, para deleitar al público con toda la potencia de sus hits. El reconocido músico y compositoruna de las figuras más influyentes de la música en español,para deleitar al público con toda la potencia de sus hits.

El artista, que durante el 2024 fue galardonado con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, pasará el sábado por el Cine Teatro Español de Neuquén y continuará su recorrido el domingo en el Complejo Cultural Cipolletti, en dos presentaciones que se perfilan como imperdibles para los amantes de la música romántica y de sus clásicos.

Con más de 40 años de carrera, Lerner ha demostrado una capacidad única para crear canciones que se convierten en himnos generacionales. “Todo a Pulmón”, una de sus obras más icónicas, es un claro ejemplo de su genialidad, siendo versionada por innumerables artistas en todo el mundo.

Desde sus inicios como pianista a los 16 años, acompañando a figuras como Gustavo Santaolalla y León Gieco, hasta su consolidación como uno de los compositores más premiados de Latinoamérica, su trayectoria es un testimonio de talento y dedicación.

En tanto, la lista de colaboraciones de Alejandro Lerner es un verdadero mapa de la música internacional, incluyendo nombres de la talla de Luis Miguel, Carlos Santana, Andrea Bocelli, y Ricardo Montaner. También trabajó con productores e ingenieros mundialmente reconocidos y dejó su marca en el cine, componiendo e interpretando canciones para películas de Disney como Chicken Little y High School Musical, así como los himnos de Radio Disney para Hispanoamérica.

Como si fuera poco, el 2024 ha sido un año de grandes logros para el artista. Además de su destacada gira que ha agotado entradas en cada ciudad de Argentina, fue honrado con el Latin Grammy a la Excelencia Musical, un premio que reconoce su vasta trayectoria y su contribución a la música latina. Como parte de la celebración, ha lanzado colaboraciones con artistas de las nuevas generaciones como Rusherking, MYA, Mau y Ricky y Los Ángeles Azules, demostrando su vigencia y su capacidad para conectar con nuevos públicos sin perder su esencia.

Ahora, con esta nueva presentación en el Alto Valle, Lerner invita a su público a un viaje musical por sus grandes éxitos, reviviendo aquellos temas que marcaron épocas y que siguen emocionando. Los interesado en asistir a alguna de estas funciones pueden adquirir sus entradas a través del portal Entrada Uno, a partir de los 65 mil pesos, más el costo de servicio de la ticketera.