La separación de las cuentas habría abierto una discusión que va mucho más allá de una auditoría. Según Yanina Latorre, Alejandro Stoessel buscaría que Tini Stoessel reconozca económicamente el trabajo con el que construyó y posicionó su carrera. El problema es que nadie parece poder determinar cuánto valdría esa tarea.

Al describir el vínculo entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel, la conductora sostuvo: “Tenía un re vínculo con el padre, pero todo era laboral”. Después profundizó sobre las exigencias de aquella etapa: “Ella se sentía todo el tiempo presionada para laburar. Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral”.

Otro antecedente mencionado por Latorre fue un emprendimiento familiar que habría quedado vinculado legalmente con la artista. “Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Martina Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran ‘Martina Stoessel colgada de la luz’. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local”.

La decisión de Tini Stoessel de revisar sus cuentas también habría generado cuestionamientos dentro de su entorno. “El problema de Tini es que siempre se sintió subestimada. Los padres ahora creen que ella está captada, que le llenaron la cabeza y que tiene problemas de salud mental. Nunca le das el beneficio de pensar, que se quería liberar”, planteó la periodista.

Frente a esas versiones, Yanina remarcó que la cantante atraviesa un presente diferente: “Tini, ella está feliz. De hecho, dio una nota el fin de semana donde habló y se la ve bien. Porque cuando estaba antes deprimida, se la veía caída. Celebro que Tini no hable mal ni bien de la madre y el padre, como que los separa. Tampoco está negando nada”.

El punto más polémico llegó al hablar del supuesto reclamo de Alejandro Stoessel. “Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable. Es tu hija, regalásela”, lanzó Latorre, al cuestionar que se intente establecer un precio por el desarrollo artístico de la cantante.

La incógnita también alcanza al dinero que habría circulado durante esos años: “Y digo ahora, la guita que hay en los bancos, en las sociedades, y la mar en coche... Yo no tengo un estudio de la auditoría, pero ¿cómo cuantificás lo que ya se gastaron? ¿Se gastaron el 20, el 30, el 40 por ciento? Con el retroactivo es imposible de calcular. (…) Alejandro tendría que haber hecho eso desde el vamos como hace la mamá de Lali”. Así, la auditoría ya no solo buscaría ordenar el patrimonio de Tini Stoessel, sino también definir qué lugar económico pretende conservar su padre.