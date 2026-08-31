La nueva detención de Callejero Fino no tardó en reabrir una etapa que el artista había dejado atrás. Antes de llenar escenarios y convertirse en una figura del RKT, atravesó varios años bajo control judicial. Aquella historia comenzó cuando tenía apenas 20 años y su carrera musical todavía parecía lejana.

El recuerdo de ese pasado reapareció después del procedimiento realizado este domingo en Tigre. El cantante circulaba en una Volkswagen Amarok sin patente junto a otro joven cuando la Policía encontró una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. Ambos quedaron detenidos en una causa por tenencia ilegal de arma de guerra.

A diferencia de este nuevo expediente, la condena anterior estuvo relacionada con un robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y lesiones. La Justicia le impuso una pena de seis años. Pasó cinco meses dentro de un penal y luego fue autorizado a continuar el cumplimiento bajo arresto domiciliario, con una tobillera electrónica.

El encierro en su casa de Presidente Derqui terminó modificando el rumbo de su vida. Callejero Fino comenzó a dedicarle más tiempo al freestyle, escribió sus primeras canciones y utilizó las redes sociales para mostrarlas. También organizó en el patio las llamadas “Juntadas Callejeras”, cuyos asistentes colaboraban con alimentos destinados a merenderos del barrio.

La explosión artística ocurrió cuando todavía tenía restricciones para desplazarse. En octubre de 2021 publicó “PA TRA RKT”, la canción que marcó un antes y un después en su recorrido. Para grabar contenidos se mantenía cerca de la entrada de su casa y así evitaba que se activara la tobillera. Más adelante obtuvo permisos judiciales para presentarse en boliches.

El crecimiento lo llevó a debutar en el Luna Park el 28 de enero de 2022. Un año y medio después, en agosto de 2023, Callejero Fino anunció que había completado su condena y recuperado la libertad plena. Al revisar aquella etapa, admitió: “No tomé buenas decisiones en mi vida y estuve con gente con la que no tenía que estar”.

Su historia de superación se convirtió en una parte central del personaje público con el que alcanzó la fama. Sin embargo, la detención en Tigre volvió a relacionar el nombre de Callejero Fino con la Justicia. Se trata de una causa distinta, todavía en investigación, pero que inevitablemente colocó bajo la lupa aquel pasado que el músico aseguraba haber superado.