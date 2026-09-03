Una aparición televisiva alcanzó para que Ángela Leiva volviera a destacarse por su estilo. En su rol como jurado del programa de Guido Kaczka, la cantante presentó una apuesta nocturna creada junto a su estilista Vicky Miranda, con una estética sensual que combinó diferentes texturas sin perder elegancia.

Lejos de optar por los tonos clásicos, la artista se inclinó por un bordó intenso que recorrió casi todo el vestuario. La elección le permitió unir el brillo de las lentejuelas con la suavidad de la seda y sumar detalles negros para cortar la propuesta monocromática. Así, el color se convirtió en el hilo conductor de cada prenda.

Ángela Leiva posó a la moda.

El beauty look acompañó esa paleta profunda con una terminación luminosa. Ángela Leiva llevó el cabello suelto, peinado con ondas suaves y raya al medio, una elección que enmarcó su rostro de manera natural. El maquillaje puso el acento en la boca con un labial color guinda, mientras la piel se mantuvo radiante y los ojos lucieron definidos.

En la parte inferior, eligió unas babuchas de seda bordó y tiro alto. La caída fluida del pantalón aportó movimiento y generó un interesante contraste con la textura más marcada de la prenda superior. Para estilizar la silueta, sumó unas sandalias negras de tiras finas que asomaban de manera sutil por debajo del ruedo.

Ángela Leiva posó a la moda.

El centro del conjunto fue un top lencero confeccionado con lentejuelas al tono. La pieza tenía breteles delicados, terminación en pico y vivos de encaje negro tanto sobre el escote como en la parte inferior. Esa combinación concentró la cuota más audaz del estilismo y reforzó su inspiración en la ropa interior.

Los accesorios dorados se encargaron de iluminar la apuesta de Ángela Leiva sin competir con las prendas. Unas argollas de líneas simples acompañaron el peinado, mientras que un brazalete ancho colocado en la mano izquierda incorporó un detalle más estructurado y moderno. Ambas piezas contrastaron con el bordó y sumaron sofisticación.

Ángela Leiva posó a la moda.

Con esta elección, la intérprete mostró una manera equilibrada de llevar la tendencia lencera fuera del dormitorio. La mezcla de encaje, seda y lentejuelas construyó una imagen sensual, pero cuidada, que funcionó especialmente bien para la noche. Su aparición como jurado terminó transformándose en una vidriera de estilo y confirmó al burgundy como uno de los colores más fuertes de la temporada.