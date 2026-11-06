Alex Caniggia cruzó a Mariana Nannis por sus durísimos dichos sobre Melody Luz y su hija: “Sos una…”

Una pregunta por Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, abrió un cruce con Mariana Nannis en plena entrevista. Después del intercambio, el influencer respondió en redes sociales y volvió a marcar un límite en la relación con su madre.

La dureza del video quedó expuesta en el insulto que Alex Caniggia le dedicó a su madre: “Sos una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”. Su enojo apuntaba a una alusión a San Martín que, a su entender, cuestionaba a su hija por el lugar donde nació.

Qué pasó en la entrevista a Mariana Nannis

El intercambio ocurrió en El Ejército de la Mañana, de Bondi Live. Santiago Riva Roy le preguntó a Mariana Nannis por una supuesta discriminación hacia su nieta y mencionó el lugar de nacimiento de Melody Luz. Ella respondió: “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”. Cuando el periodista quiso saber si se refería a la bailarina, evitó precisarlo: “Vos estás hablando, yo no. Yo digo que la cigüeña tira a cada uno donde lo tira”.

La llamada siguió con una pregunta más directa: Riva Roy le planteó si nacer en San Martín hacía que alguien valiera menos que una persona de Marbella. Nannis cortó la conversación después de responderle: “Si sos ‘team Melody’, llamala a ella a donde esté viviendo... San Martín o no sé dónde. Llamala y habla con ella, no tenés nada que hablar conmigo”.

El reclamo de Alex Caniggia por su hija

Al retomar el intercambio, Alex Caniggia interpretó el comentario como un ataque a Venezia, de tres años: “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta? Una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”. Luego cuestionó la idea de juzgar a alguien por el lugar donde nació: “Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona”.

Ese reclamo derivó en una definición sobre su relación con Mariana Nannis. El influencer recordó que ya había expresado su decisión de alejarse y la ratificó: “No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe. Lo dije anteriormente, pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar”. Sobre la posibilidad de cambiar de postura, fue tajante: “Hay límites que cuando se cruzan no tienen marcha atrás. Si alguien cree que por ser mi madre tiene un lugar asegurado eternamente en mi vida, está muy equivocado”.

El descargo también incluyó una defensa de su hermana, Charlotte Caniggia: “Esta persona, mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi familia, lo más importante que tengo en mi vida, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija”. Alex le atribuyó a Nannis comentarios sobre lo que gana Charlotte: “Una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que ‘gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel’. ¿Dónde viste a una madre hablando así de una hija?”.

En el tramo final, el influencer volvió sobre el trato que, según él, su madre tuvo con Charlotte: “Humillar a un hijo no te hace superior, te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza. Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí sos una bazofia de ser humano”. La discusión que había empezado con una pregunta sobre Venezia terminó con Alex defendiendo a su hija y a su hermana, y ratificando que quiere mantener la distancia con su madre.