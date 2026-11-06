La visita del papa León XIV a la Argentina ya empieza a tomar forma y no solamente por las actividades religiosas e institucionales que tendrá en su agenda. La música también ocupará un lugar central durante su estadía, con una convocatoria que reúne a reconocidos intérpretes de distintos géneros y generaciones. Según confirmó la organización, habrá más de 600 coristas y 200 músicos en las diferentes ceremonias y encuentros previstos entre el 8 y el 11 de noviembre.

Uno de los nombres más destacados será el de Abel Pintos, quien tendrá la responsabilidad de cantar el lunes 9 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El artista compartirá la presentación con el coro de la institución, durante el encuentro del Pontífice con residentes y trabajadores. En diálogo con la prensa, expresó su emoción: “Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos”.

El cantante también reconoció que todavía no logra dimensionar la importancia del acontecimiento. “Uno no dimensiona lo que va a ser”, admitió después de participar de los ensayos. Además, habló de su relación con la espiritualidad y dejó una frase que resume sus sensaciones: “Yo soy un hombre de fe”. Para el músico, será una experiencia especial que prefiere vivir sin anticiparse a lo que pueda suceder.

La música Argentina y el Papa

La Ciudad de Buenos Aires tendrá otra importante convocatoria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Allí participarán Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei durante la previa y la misa. También estará Agustín Day en una actividad vinculada con la Universidad Católica Argentina (UCA).

El martes 10 será el turno del encuentro con los jóvenes, que tendrá como protagonistas musicales a Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo. La programación también incluirá a Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez. La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán aportará su propuesta artística.

En Córdoba, la vigilia y la misa en el predio de la Escuela de Aviación Militar reunirán a dos figuras emblemáticas: Jairo y Jorge Rojas. La grilla se completará con José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

La música Argentina y el Papa

El cierre tendrá lugar en Luján, donde Luciano Pereyra será uno de los protagonistas de la vigilia y la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el miércoles 11. El artista, oriundo de esa ciudad, recibió la noticia con enorme entusiasmo y la compartió durante un recital: “Me acaban de confirmar que en mi ciudad, en la ciudad de Luján, le voy a cantar al Papa”. También expresó: “Poder recibirlo, poder cantarle, poder cantarle todos juntos”.

De esta manera, la agenda artística acompañará el recorrido de León XIV por Argentina, que incluirá Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. La nómina difundida hasta el momento no es definitiva y desde la organización anticiparon que podrían sumarse nuevos participantes. Con figuras populares, agrupaciones musicales y cientos de voces, la visita tendrá una banda sonora que atravesará diferentes estilos y regiones del país.