La visita del papa León XIV a Sudamérica comenzó a generar postales particulares incluso antes de su llegada a destino. Esta vez, la protagonista fue Mercedes Ninci, quien forma parte de la comitiva de periodistas que acompaña al Sumo Pontífice durante su recorrido por Latinoamérica y sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo es por dentro el avión que lo traslada.

Desde Roma, la histórica cronista de Radio Mitre se sumó al vuelo que tiene como primera parada a Uruguay y decidió documentar distintos momentos de la experiencia. A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 250 mil seguidores, publicó videos en los que dejó ver el movimiento dentro de la aeronave y la preparación de los profesionales que cubrirán la gira.

"¿Cómo es el avión donde viaja el Papa León XIV por dentro? Acá listos para partir a Uruguay", escribió Mercedes Ninci al compartir el primero de los registros. En las imágenes se observa a los integrantes de la prensa buscando sus lugares y acomodándose antes del despegue, en medio de la expectativa por el comienzo de una cobertura muy especial.

La periodista no pudo disimular su entusiasmo cuando comenzó a recorrer el interior del avión. "Ya estamos acá adentro del avión. Les quiero mostrar... ¡miren qué lindo es este avión!", expresó mientras enfocaba distintos sectores de la aeronave. Su reacción dejó en evidencia la emoción que le genera participar de una experiencia periodística de estas características.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la ubicación que tendrá el papa León XIV durante el trayecto. "Estamos todos ubicándonos. El Papa va a estar allá adelante, en la parte privada. Estamos como chico con juguete nuevo", contó Ninci, entre risas, mientras mostraba cómo se distribuían los pasajeros dentro del avión.

Pero el recorrido no terminó allí. Tiempo después, la comunicadora volvió a publicar contenido para enseñar otros aspectos de la aeronave y compartir nuevos detalles con su comunidad digital. "Más imágenes del avión, ahí te muestro más", anunció en una segunda historia, que rápidamente despertó la curiosidad de quienes siguen de cerca los preparativos de la visita papal.

En esa oportunidad, Mercedes Ninci puso el foco en el equipamiento destinado a registrar los movimientos del Pontífice. "Todos los detalles del avión que trasladará al papa León XIV a América Latina. ¡Mirá las cámaras!", escribió. Luego, mientras mostraba los dispositivos preparados para la cobertura, agregó sorprendida: "Todas las cámaras dispuestas para cuando venga el Papa". Finalmente, también enfocó al camarógrafo que acompaña a su colega Nelson Castro, otro de los periodistas acreditados para el viaje.

La experiencia de Ninci se convirtió así en una de las primeras ventanas para conocer el detrás de escena de una gira que despierta enorme expectativa. El recorrido contempla una primera escala en Uruguay, antes de continuar hacia Argentina y otros destinos latinoamericanos. Mientras tanto, las imágenes compartidas por la periodista permitieron descubrir detalles de un traslado que, además de llevar al líder religioso, reúne a decenas de profesionales encargados de documentar cada momento de su histórica visita.