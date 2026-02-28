El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero se transformó en uno de los eventos más comentados del verano porteño, con una organización impecable encabezada por Nicole Neumann. La modelo cuidó cada detalle de una velada que tuvo lujo, escenografía impactante y una marcada estética en blanco y oro que sorprendió a todos los invitados.

La gran protagonista de la noche fue, sin dudas, Allegra Cubero, quien deslumbró con un vestido de inspiración griega diseñado por Laurencio Adot. El modelo incluyó un corset metálico dorado, falda de gasa con tajos pronunciados y un escote asimétrico con detalles en cuero dorado que evocaban a una diosa helénica. El diseño exclusivo acaparó miradas desde el primer momento.

El look se completó con sandalias atadas, brazaletes anchos y dos gargantillas, una dorada y otra plateada. Entre ellas se destacó una pieza de Swarovski perteneciente a la colección de Ariana Grande, uno de los regalos más especiales de la noche. El maquillaje glamoroso y el cabello ondulado con pequeñas trenzas aportaron frescura y romanticismo.

La entrada al salón fue uno de los momentos más impactantes. Allegra Cubero hizo su aparición tras un desfile de “rosas vivientes”, performers vestidos de blanco con cabezas florales que avanzaron bajo una iluminación cálida y dorada, generando un efecto teatral que emocionó a todos los presentes.

La decoración mantuvo la coherencia estética en cada rincón: candy bar temático, livings elegantes y una torta de cuatro pisos con drapeados, flores en relieve, hojas doradas y el número XV en romano. Un cartel luminoso con el nombre de la homenajeada coronó el salón, aportando un toque sofisticado y moderno.

La familia tuvo un rol central en la celebración. Nicole Neumann lució un vestido largo rosa viejo, mientras que Indiana Cubero y Sienna Cubero optaron por diseños fucsias. Uno de los instantes más emotivos fue cuando madre e hija desfilaron juntas al ritmo de “Dancing Queen” de ABBA, desatando aplausos y ovaciones.

El acompañamiento de José Manuel Urcera también fue clave. El piloto compartió imágenes del festejo y le dedicó un mensaje público: “Te quiero Allucha”, junto a un corazón blanco. Además, estuvo presente el pequeño Cruz, hijo que comparte con Nicole Neumann, consolidando la postal de familia ensamblada.

La noche contó además con un show musical de Olivia Wald, quien animó la pista con sus canciones. Mientras tanto, quedó abierta la posibilidad de una segunda celebración organizada por Fabián “Poroto” Cubero, reflejando la dinámica actual de la familia. Sin dudas, una fiesta que marcó un antes y un después en la vida de Allegra Cubero.