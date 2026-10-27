El malestar de Ana Paula Dutil dejó de ser un asunto privado cuando su hija, India Ortega, decidió contarlo en televisión. Las versiones sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi habían puesto a la modelo en el centro de una discusión que, según la joven, ya afectaba su vida cotidiana. En Desayuno Americano, su defensa estuvo atravesada por una preocupación concreta: frenar ese daño.

Detrás del conflicto aparecía la versión de que la exmujer del cantante le había presentado a dos mujeres en los últimos meses. India rechazó que hubiera una intención sentimental en esos contactos. Su explicación fue otra: su mamá le había derivado trabajo a Emanuel Ortega, un gesto que, para ella, se explicaba por el vínculo entre dos personas que comparten hijos.

La repercusión no había quedado en una pantalla. Al describir lo que le ocurría a Ana Paula Dutil cuando salía de su casa, India puso en palabras su enojo: “Me pareció muy feo que mi mamá tenga que cerrar las redes sociales por todo lo que se estaba diciendo; le gritaban cosas en la calle... Por eso digo basta porque mi mamá no tiene nada que ver”.

La joven reivindicó que sus padres pudieran acompañarse en lo laboral después de la separación. Desde ese lugar, sostuvo: “La voy a defender: mi mamá no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Si mi mamá le pasó laburo a mi viejo, como haría cualquier madre que le pasa laburo al papá de sus hijos, me parece que es lo mejor que puede hacer. Mi mamá no quiere que mi viejo esté con nadie más que la persona que estuvo y basta”.

En cuanto a una posible reconciliación entre Ana Paula Dutil y su exmarido, la respuesta tampoco dejó margen a las especulaciones. India descartó ese escenario: “Sé que mi mamá no hizo nada ni tiene interés de volver con mi papá ni de meterse ni mucho menos. No me parece raro que una madre ayude al papá de sus hijos a darle más laburo, visibilidad, todo eso”.

Con su madre alejada de las redes, India hizo de la televisión un lugar para responder a los señalamientos. Su intervención llevó la discusión sobre Emanuel Ortega hasta una consecuencia concreta: alguien que no integraba esa pareja estaba recibiendo gritos al salir de su casa. Desde su lugar de hija, reclamó que el conflicto dejara de extenderse hacia la vida de la modelo.