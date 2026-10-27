La celebración tuvo lugar el domingo 25 de octubre y combinó el espíritu de Halloween con referencias al universo cinematográfico de Tim Burton. La propuesta sorprendió por su estética oscura y cuidada, con una decoración que convirtió el encuentro en una experiencia muy diferente de un cumpleaños tradicional.

El momento más esperado llegó cuando La Joaqui descubrió la fiesta que le habían preparado. Al encontrarse con sus seres queridos y ver a Tiago PZK, la cantante no pudo contener las lágrimas y se refugió en un abrazo con su pareja, en una escena que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.

La ambientación estuvo inspirada en El extraño mundo de Jack, con una combinación de colores blancos y negros, globos, calaveras y detalles vinculados al terror. Los elementos decorativos acompañaron la temática elegida para la noche y le dieron al festejo una identidad visual muy marcada.

El festejo sorpresa de Tiago PZK para La Joaqui

Para la ocasión, la intérprete de RKT apostó por un look gótico que se destacó entre los invitados. Eligió un corset blanco con detalles negros, una falda a juego, medias de red y una campera de cuero, mientras que Tiago PZK optó por un conjunto oscuro que acompañó el estilo de la celebración.

La música también tuvo un papel central. El cantante compartió distintos momentos con su novia, entre canciones, abrazos y besos, mientras familiares y amigos acompañaban la velada. Las imágenes reflejaron la complicidad de ambos artistas y sumaron nuevas postales a una relación que despierta gran interés entre sus seguidores.

Otro de los detalles que marcó la noche fue la presencia de las hijas de la cantante, Shaina y Eva, quienes estuvieron junto a su mamá durante el festejo. La artista pudo compartir la celebración con sus afectos más cercanos y disfrutar de una noche en la que las sorpresas y las muestras de cariño fueron protagonistas.

El festejo sorpresa de Tiago PZK para La Joaqui

La emoción continuó con otro regalo especial, esta vez preparado por su amiga Alberee, junto al creador de contenido Guari. La sorpresa incluyó un dispositivo para peinar el cabello y provocó una nueva reacción de la artista, que entre lágrimas y risas expresó: “¿Cómo van a gastar tanta plata?”. El gesto se convirtió en otro de los momentos destacados de la celebración.

Después de compartir algunas imágenes del festejo, La Joaqui resumió su felicidad con un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “pasé el cumpleaños más feliz que nunca”. Entre la sorpresa organizada por Tiago PZK, la temática inspirada en Halloween y el cariño de sus seres queridos, la cantante vivió una celebración que dejó varias escenas emotivas para recordar.