El cumpleaños número 10 de Isabella Icardi tuvo una celebración a puro lujo y detalles personalizados. Para homenajear a su hija menor, Wanda Nara organizó una fiesta en los jardines del Four Seasons Buenos Aires, con una propuesta que combinó juegos, repostería y una decoración de ensueño. A través de las redes sociales, la conductora compartió imágenes de la jornada y dejó ver algunos de los momentos más especiales.

La celebración tuvo como eje la temática “IsiChef”, una idea inspirada en el universo de la cocina que también remite al éxito televisivo de Wanda en MasterChef Celebrity. Las pequeñas invitadas recibieron delantales y gorros personalizados para participar de una actividad de pastelería, en la que pudieron decorar cupcakes y galletitas con glasé, confites y otros ingredientes dulces.

La ambientación fue otro de los grandes atractivos del evento. Los jardines del hotel se transformaron con una paleta de tonos pastel, en la que predominaron el amarillo manteca, el rosa, el lavanda y el celeste. Los arcos de globos, las guirnaldas de luces y los adornos con fotografías de Isabella completaron una puesta pensada para que cada rincón se convirtiera en una postal.

El gran cumpleaños de la hija de Wanda e Icardi

La mesa dulce también tuvo un protagonismo especial. La pastelera Beka Pastry estuvo detrás de una colección de más de diez tortas, con diseños inspirados en la estética coquette y las clásicas preparaciones vintage. Los moños, los volados, las decoraciones en crema y los detalles personalizados acompañaron el concepto general de la fiesta, que tuvo a la cumpleañera como centro de todas las miradas.

Entre los momentos más emotivos estuvieron las fotografías familiares. Wanda Nara reunió a sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto López, fruto de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella Icardi, las dos niñas que tuvo con Mauro Icardi. También participaron Zaira Nara y sus hijos, Malaika y Viggo, quienes compartieron la celebración con su prima.

La lista de invitados incluyó, además, a Martín Migueles, actual pareja de Wanda, a su amigo y estilista Kennys Palacios y a los abuelos maternos de la niña, Nora Colosimo y Andrés Nara. El encuentro tuvo lugar al aire libre, con espacios preparados para que los adultos disfrutaran de una merienda mientras las chicas participaban de las actividades organizadas especialmente para ellas.

El gran cumpleaños de la hija de Wanda e Icardi

Más allá del despliegue de la fiesta, la fecha también estuvo acompañada por un homenaje íntimo de Wanda en sus redes sociales. La conductora publicó imágenes de cuando Isabella nació en Milán, el 27 de octubre de 2016, y recordó la emoción de convertirse en madre por quinta vez. “Hace diez años nació en Milán Isabella, mi quinta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este”, escribió en una de las publicaciones dedicadas a la niña.

El mensaje continuó con una declaración que reflejó el lugar que ocupa Isabella en su vida: “Isi sos nuestro todo. Llegaste para completarnos y llenarnos de un amor todavía más grande”. Y cerró con una frase cargada de emoción: “Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daríamos la vida por vos”. Así, entre recuerdos, dulces y postales familiares, Isabella Icardi celebró sus 10 años con una fiesta que Wanda Nara convirtió en un homenaje inolvidable.

El gran cumpleaños de la hija de Wanda e Icardi