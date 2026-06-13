Alejandra Maglietti sorprendió al contar una de las situaciones más difíciles que atravesó en su vida personal. Durante una emisión del programa de streaming Storytime, que se emite por Bondi Live, la abogada y panelista recordó el conflicto que mantuvo con una vecina durante la pandemia y que llegó a generarle un profundo temor.

Mientras compartía anécdotas junto a sus compañeras, Alejandra Maglietti explicó que el problema comenzó con una mujer que residía en el mismo piso del edificio donde ella vivía. Según relató, la situación fue escalando con el tiempo hasta convertirse en una verdadera pesadilla cotidiana.

“Yo tuve de verdad algo grave con una vecina que realmente tenía problemas psicológicos, más bien psiquiátricos”, expresó la modelo. Sus declaraciones generaron sorpresa en el estudio, ya que detalló que convivió durante meses con episodios que la hicieron sentir vulnerable e insegura.

La panelista aseguró que las amenazas fueron constantes y que incluso llegó a temer por su integridad. “Me amenazaba de muerte. En un momento me tuve que ir. Era la puerta de enfrente. Cada vez que llegaba o me iba, era con mucho miedo”, relató, al recordar aquellos días de tensión.

Según explicó Alejandra Maglietti, la mujer no tenía un conflicto personal específico con ella, sino que atravesaba una situación delicada vinculada a su salud mental. Por ese motivo, la comunicadora nunca supo hasta dónde podían llegar las agresiones verbales o si podían transformarse en algo más grave.

La abogada también reveló algunas de las conductas que observaba en la vecina. Contó que permanecía durante largos períodos frente a su puerta y que sostenía teorías que, según ella, estaban alejadas de la realidad. “Se quedaba en la puerta espiando”, recordó, al tiempo que mencionó que la mujer aseguraba sentirse perseguida.

El feo momento de Maglietti en pandemia

El conflicto tomó un giro más complicado cuando Alejandra Maglietti decidió pedir ayuda a la seguridad del edificio debido a una situación vinculada al ruido. Durante una noche, la vecina mantuvo la música a un volumen elevado hasta altas horas de la madrugada, por lo que la panelista solicitó intervención para intentar resolver el inconveniente.

A partir de ese episodio, según relató la propia figura de televisión, se convirtió en el blanco principal de las acusaciones y amenazas. “Desde ese momento yo me transformé en los enemigos de ella”, recordó. Con el paso del tiempo, la situación se volvió insostenible y terminó marcando uno de los momentos más angustiantes de su vida.