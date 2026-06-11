La paciencia de Gran Hermano llegó a un límite durante una actividad grupal y Andrea del Boca terminó en el centro de un fuerte llamado de atención. La actriz quedó apuntada por no sumarse a tiempo al ensayo que debían realizar todos los participantes, en una escena que rápidamente tensó la convivencia.

El conflicto se dio mientras el grupo tenía que practicar una coreografía propuesta por Charlotte Caniggia con Wrecking Ball, de Miley Cyrus. Sin embargo, Andrea del Boca continuó en la cocina y no respondió de inmediato a los pedidos del Big, que fue elevando el tono hasta dejarle claro al resto que la orden debía cumplirse.

El aviso más fuerte llegó con una frase que no dejó margen para seguir demorando la actividad: "Último aviso: todos a ensayar". Aun así, la situación ya había generado incomodidad dentro de la casa, porque el resto de los jugadores esperaba avanzar con la prueba mientras una de sus compañeras seguía con otra tarea.

La respuesta de Gran Hermano fue directa. En vez de permitirle incorporarse al salón con los demás, mandó a Andrea del Boca al confesionario y allí le marcó la falta sin rodeos: “Mal. Hoy no voy a permitir que ensayes, Andrea. Cuando doy una orden es para que me obedezcan en el momento. Es una norma de convivencia".

El reto no quedó solo en esa primera advertencia. El Big también le recordó que no había sido un llamado aislado, sino una indicación repetida que ella decidió no priorizar: "Más de una vez les dije a todos y a vos que vayan a ensayar, pero preferiste quedarte amasando”. Frente al planteo, la actriz bajó el tono y respondió: "Ok perfecto, gracias y perdón".

La sanción terminó afectando a todos y eso multiplicó el malestar. Gran Hermano comunicó al grupo: “Como una participante ignoró el llamado se les descontará tiempo al ensayo como sanción”. A partir de ahí, las quejas empezaron a crecer entre los jugadores, porque la demora individual derivó en una consecuencia colectiva.

La tensión también dejó expuesto el cansancio de algunos participantes con la dinámica interna. En medio del clima cargado, Nenu López lanzó una advertencia contra sus compañeros: "Si lo quieren hacer también relajen con sus egos, sino no voy a hacer la coreogafría nada". Así, Andrea del Boca quedó nuevamente en el foco de la casa, pero esta vez con un castigo que impactó en todo el grupo y encendió una nueva discusión antes de la prueba.