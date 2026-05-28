Una nueva sorpresa podría sacudir a Gran Hermano luego de la última gala de nominación. En las redes sociales del reality apareció la imagen de un misterioso Golden Ticket y rápidamente los fanáticos comenzaron a especular con el posible regreso de una exjugadora que ya había dado mucho que hablar dentro de la casa.

La eliminación de Lola dejó un lugar vacante y la producción prepara un nuevo movimiento que promete revolucionar el juego. Como ocurrió en otras oportunidades, el famoso pase dorado habilitaría el regreso de un participante eliminado o expulsado, algo que suele generar fuertes repercusiones tanto dentro como fuera del reality de Telefe.

En las últimas horas, el nombre que más fuerza tomó en redes fue el de Sol Abraham, una de las participantes que abandonó el programa el pasado 28 de abril. Su salida se produjo luego de que Gran Hermano decidiera expulsarla tras reiterados pedidos para abandonar la competencia debido a la angustia que sentía por estar lejos de su hija.

Habrá nuevo ingreso en Gran Hermano

En aquel momento, la voz del reality fue contundente con su postura y dejó una fuerte reflexión frente a todos los participantes. “Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé”, expresó Gran Hermano, marcando su decepción por la actitud de la concursante.

La posible vuelta de Sol Abraham ya genera opiniones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos consideran que merece una segunda oportunidad para demostrar su potencial, otros creen que regresar después de haber querido abandonar sería injusto para quienes continúan compitiendo desde el primer día.

El reality ya había dado un giro inesperado el pasado 20 de mayo con el ingreso de 12 nuevos jugadores. Entre los nombres más destacados aparecieron Charlotte Caniggia y Nenu López, reconocida por su vínculo sentimental con el periodista Martín Salwe y por su paso por distintos ciclos televisivos.

Habrá nuevo ingreso en Gran Hermano

Además, el público eligió el regreso de Yipio y Lola, mientras que Carmiña, expulsada anteriormente por un comentario racista, quedó muy cerca de ingresar nuevamente. La producción también puso a disposición otro Golden Ticket, aunque finalmente Mavinga decidió no utilizarlo y rechazó el beneficio.

Por si fuera poco, la edición actual de Gran Hermano sigue acumulando momentos impactantes. Uno de los casos más comentados fue el de Andrea del Boca, quien debió abandonar la casa tras sufrir un fuerte accidente que obligó a su traslado inmediato a una clínica. Ahora, todas las miradas están puestas en el posible regreso de Sol Abraham, una jugadora que promete volver a encender el escándalo.