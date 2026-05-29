Mirtha Legrand volvió a hablar sin rodeos y esta vez apuntó contra el Martín Fierro que ganó Wanda Nara como Mejor conductora. La diva fue consultada en Sálvese quien pueda por la polémica que rodeó a esa terna y dejó una frase que reabrió la discusión alrededor de la premiación.

La conversación empezó cuando el cronista le recordó una versión que había generado mucho ruido en el ambiente televisivo. "Se armó una polémica en los Martín Fierro que fueron hace poco que la sacaron a usted de la terna para conducción femenina para que se le puedan dar a Wanda", le plantearon, en referencia al lugar que terminó ocupando la conductora de Telefe en la ceremonia.

Lejos de esquivar la consulta, Mirtha Legrand respondió primero con ironía y cierta resignación por cómo quedó ubicada en aquella categoría. "Nunca lo entendí, estar en esa terna con dos periodistas excelentes pero de noticieros. No es mi estilo, no es lo mío. Pero bueno, no sé qué explicación me dieron, pero no lo gané, chicos", expresó, marcando su incomodidad con la decisión.

El tono cambió cuando la nota avanzó hacia Wanda Nara y el premio que recibió. "¿Le parece que Wanda fue la Mejor conductora del año pasado?", le preguntaron sin vueltas. Entonces, la histórica figura de la televisión fue tajante: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó".

Esa frase instaló otra vez la sospecha sobre una de las decisiones más comentadas de los últimos Martín Fierro. Para Mirtha Legrand, hubo un detalle que alimentó su mirada crítica sobre el resultado: "Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?", agregó, al recordar la reacción de Wanda Nara al momento de subir al escenario.

La consulta final fue directa y dejó a la diva en el lugar que ella misma siente que le corresponde por historia, vigencia y trayectoria. "¿Quién debería haber ganado el premio del Martín Fierro a la Mejor conductora este año?", le preguntaron. Sin dudar, Mirtha respondió: "Mirtha", una definición breve que terminó de reforzar su malestar.

Con sus declaraciones, la conductora dejó claro que aquella premiación todavía le genera ruido y que no comparte la elección de APTRA. El cruce no tuvo una respuesta pública inmediata de Wanda Nara, pero alcanzó para reactivar una polémica que mezcla televisión, egos, trayectoria y una estatuilla que sigue provocando discusiones mucho después de la gala.