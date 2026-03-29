No fue una foto más de fin de semana ni una postal familiar de esas que Paulo Dybala suele compartir de vez en cuando. Esta vez, entre imágenes íntimas y momentos cotidianos, se coló una escena inesperada que mezcló fútbol, cine y alfombra de avant premiere: el futbolista y Oriana Sabatini aparecieron juntos a Robert Pattinson en un evento que sorprendió a sus seguidores.

La secuencia formó parte de una publicación en redes donde Paulo Dybala mostró distintas instantáneas de sus últimos días. En ese recorrido visual hubo lugar para la vida con Oriana Sabatini, para una salida al aire libre y también para una aparición que rompió por completo con el tono doméstico del resto del álbum.

Entre esas imágenes apareció una tomada durante la avant premiere de El Drama, donde el jugador posó con Robert Pattinson y con Kristoffer Borgli, director y guionista de la película. La combinación no pasó inadvertida: de un lado, una de las figuras más populares del fútbol argentino; del otro, uno de los actores más reconocidos de Hollywood.

La sorpresa se amplificó porque Paulo Dybala no suele mostrarse demasiado en ese tipo de eventos. Más allá de su exposición pública, sus publicaciones suelen inclinarse hacia su carrera, sus entrenamientos o los momentos familiares que comparte con Oriana Sabatini. Por eso, la foto con Robert Pattinson cambió de inmediato el tono del posteo y se llevó gran parte de la atención.

Antes de ese momento, la publicación ya dejaba ver una escena más relajada junto a su esposa y su hija Gia, en una jornada al sol en Italia, donde viven desde hace tiempo. Esa parte del álbum reforzaba la idea de un domingo tranquilo, familiar, con la vida cotidiana en primer plano. Justamente por eso, el salto hacia la avant premiere resultó todavía más llamativo.

El look que eligió Paulo Dybala para esa salida también acompañó el perfil del evento. Campera de cuero, pantalón negro y zapatillas deportivas fueron parte de una elección sobria, en línea con un contexto más vinculado al mundo del espectáculo que al de la cancha. Sin exagerar, pero sin pasar desapercibido, se mostró cómodo en un terreno distinto al habitual.

Después de esa imagen con Robert Pattinson, el futbolista también sumó contenido más cercano a su rutina profesional, con una foto vinculada al tratamiento que realiza en su rodilla. Ese detalle terminó de completar una publicación bastante variada, donde convivieron el costado familiar, la recuperación física y una salida inesperada al universo del cine.

Así, Paulo Dybala y Oriana Sabatini volvieron a mostrar algo de su intimidad, pero esta vez con un agregado que descolocó a más de uno. En medio de un fin de semana que parecía avanzar entre familia y relax, terminó apareciendo Robert Pattinson. Y esa mezcla improbable entre deporte, vida personal y Hollywood fue suficiente para convertir el posteo en una de esas escenas que enseguida piden segunda mirada.