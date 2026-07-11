Después de meses de especulaciones sobre su presente sentimental, Ian Lucas terminó con los rumores y oficializó su noviazgo con Renata Mónaco. El influencer, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras su paso por MasterChef Celebrity y su participación en el Mundial 2026, compartió una romántica postal junto a la modelo y dejó en claro que la relación ya no es un secreto.

En las últimas semanas, Ian Lucas había estado enfocado en sus compromisos laborales. Luego de consagrarse campeón del reality de cocina de Telefe, viajó a Estados Unidos para formar parte de la cobertura del Mundial 2026 junto a Marley, experiencia que lo consolidó como una de las figuras jóvenes con mayor crecimiento dentro de la señal. Además, ya se prepara para asumir un nuevo desafío en MasterChef Kids.

Mientras disfrutaban de unos días de descanso tras finalizar la cobertura deportiva, Ian Lucas y Renata Mónaco eligieron Jamaica como destino para relajarse. Fue desde Oyster Bay, en la región de Trelawney, donde decidieron compartir la imagen que terminó confirmando oficialmente el romance.

Ian Lucas totalmente enamorado

La fotografía fue publicada inicialmente por Renata Mónaco en sus redes sociales. En la escena se los puede ver sobre la playa, rodeados por un paisaje paradisíaco, mientras Ian Lucas la abraza y le da un beso. Ella, parada sobre la arena blanca, se inclina apenas en puntas de pie para acompañar el tierno momento.

La publicación no tardó en generar cientos de reacciones entre sus seguidores. Minutos después, el propio Ian Lucas republicó la imagen en sus historias de Instagram, un gesto que terminó de despejar cualquier duda sobre el vínculo y marcó el inicio de una nueva etapa para la pareja, ahora completamente expuesta ante el público.

Ian Lucas totalmente enamorado

La historia de amor ya había dado algunas señales durante el viaje por Estados Unidos. En plena cobertura de Por el mundo mundial, Marley protagonizó un divertido momento cuando intentó ingresar a la habitación donde se alojaba su compañero. "Mi dormitorio no se puede mostrar", dijo entre risas Ian Lucas, intentando preservar la intimidad del lugar.

Sin embargo, el conductor logró entrar y descubrió que allí se encontraba Renata Mónaco, provocando una escena que rápidamente se viralizó. "¿Quién está? ¿La novia?", preguntó Marley antes de saludarla con un cálido: "Bienvenida, Renata". La joven respondió con un breve "Hola, ¿qué tal?", mientras Ian Lucas, visiblemente avergonzado, buscó terminar el momento diciendo: "Dale, dale, chau". Más tarde, el conductor resumió la curiosidad del público con una frase que anticipó lo que finalmente ocurrió: "Todo el mundo quiere saber de este romance, quiere más detalles".