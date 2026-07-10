La primera salida al mundo exterior después del aislamiento puede ser un golpe difícil de procesar, y Gladys La Bomba Tucumana lo sabe por experiencia propia. Por eso, al ver las críticas que recibió Andrea del Boca tras abandonar Gran Hermano Generación Dorada, la cantante no se quedó callada y apuntó sin filtro contra los panelistas del reality.

El descargo apareció mientras en Intrusos analizaban el trato que recibió la actriz luego de dejar la casa. Allí, Marcela Baños contó que había recibido un mensaje privado de La Bomba Tucumana, quien se sintió identificada con la situación y recordó lo que vivió cuando también salió del programa.

"A mí me mataron cuando salí, cero empatía conmigo que estuve encerrada más de un mes", escribió Gladys, marcando desde el inicio su enojo. Para ella, el problema no pasa solamente por las preguntas o las críticas, sino por el momento en que se hacen: apenas los participantes abandonan el encierro y todavía están emocionalmente desacomodados.

La cantante fue todavía más dura al hablar de quienes reciben a los jugadores fuera de la casa. "A mí me trataron muy mal ellos, los delincuentes esos que te reciben cuando salís", lanzó, sin intentar suavizar su postura. Su mensaje llegó en plena discusión por Andrea del Boca, quien había sido cuestionada por algunos integrantes del ciclo tras su salida.

Gladys también puso el foco en la falta de cuidado con los participantes después de semanas de aislamiento. "Es un desastre, recién estaba salida de la casa y me mataron. Eran las primeras personas que veía", expresó. Con esa frase, dejó en claro que el regreso al contacto con el exterior puede ser mucho más sensible de lo que se ve desde afuera.

Lejos de bajar el tono, la artista profundizó su crítica contra el clima que sintió al salir del reality. "Súper hostiles, fueron muy asquerosos juzgándome", afirmó. Luego, resumió su malestar con una pregunta directa: "Malísimo, ¿con qué necesidad?". Sus palabras funcionaron también como una defensa hacia Andrea del Boca, cuya despedida estuvo atravesada por la angustia familiar.

El mensaje de La Bomba Tucumana volvió a instalar un debate que se repite en cada edición de Gran Hermano: qué tan lejos pueden llegar los panelistas cuando reciben a alguien que acaba de salir del aislamiento. En este caso, la cantante no solo bancó a Andrea del Boca, sino que expuso su propia herida y apuntó contra una forma de juzgar que, según ella, carece de empatía.