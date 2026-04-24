La mesa ya estaba armada, el programa encaminado y la invitación cerrada, pero una decisión de último momento alteró todo. Andrea Frigerio resolvió no sentarse en La noche de Mirtha cuando supo que Mirtha Legrand no estaría al frente del ciclo y que, en su lugar, conduciría Juana Viale.

El cambio no pasó inadvertido porque no se trató de una ausencia menor ni de una cuestión de agenda. Según se contó en Intrusos, la actriz tomó esa determinación por un gesto previo que valoró especialmente. “Se bajó Andrea Frigerio porque Mirtha había ido a ver la obra de teatro donde está con Francella y no así Juana", explicaron al aire al reconstruir qué fue lo que ocurrió detrás de cámara.

Ese dato terminó de ordenar una situación que, vista desde afuera, parecía abrupta. Andrea Frigerio venía siendo anunciada como parte de la mesa del sábado, en un contexto que además servía para darle visibilidad a la obra que comparte con Guillermo Francella. Sin embargo, la elección personal pesó más que la conveniencia promocional y la salida generó ruido incluso en su propio entorno laboral.

De hecho, la determinación no habría caído del todo bien en el equipo ligado al espectáculo teatral. “La producción de la obra se enojó un poco con Andrea porque era promoción igual", señalaron, dejando entrever que, más allá de las razones afectivas o personales, había una oportunidad concreta de difusión que se perdió por esa baja inesperada.

Con el correr de la charla apareció la explicación más precisa sobre el motivo de fondo. “Se bajó ella (por Frigerio). Prefirió esperar y hacer la nota con Mirtha porque ella se tomó la molestia de ir a ver la obra", detallaron. Ahí quedó claro que la actriz eligió reservar esa entrevista para cuando pueda concretarse cara a cara con Mirtha Legrand, a modo de devolución por ese acercamiento previo.

Andrea Frigerio en Almorzando con Juana.

Mientras tanto, la producción tuvo que reacomodar sobre la marcha la lista de invitados. La ausencia de Andrea Frigerio no fue la única modificación de la noche, ya que también quedó afuera Ángela Leiva. “Reprogramaron un poco la mesa porque tampoco estará Angela Leiva. Quedaron el cantante Joaquín Levinton, los periodistas Maru Duffard y Gastón Edul, y el neurólogo y referente en bienestar Conrado Estol", precisaron sobre cómo terminó cerrándose el envío.

Así, una visita que parecía confirmada terminó transformándose en un gesto cargado de lectura televisiva. Andrea Frigerio prefirió esperar a Mirtha Legrand y, en esa decisión, dejó a Juana Viale en el centro de una ausencia que no pasó desapercibida. A veces, en estos programas, lo más fuerte no ocurre en la mesa sino justo antes de que empiece.