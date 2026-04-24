La reciente aparición de Camila Mayán en el streaming volvió a poner su nombre en el centro de la escena, esta vez por una confesión inesperada sobre su relación con Alexis Mac Allister. Sin mencionarlo directamente, dejó en claro que hablaba de él y de un aspecto que la incomodaba profundamente.

Todo ocurrió en Patria y Familia, de Luzu, donde el equipo repasaba vínculos pasados. Allí, la influencer contó que durante su relación con alguien “muy futbolero” tuvo que adaptarse a una rutina que no le resultaba natural.

“Nunca fui futbolera”, afirmó sin rodeos, dejando en claro que su interés por ese mundo era prácticamente nulo antes de la relación. Sin embargo, explicó que la convivencia la llevó a modificar sus hábitos de manera significativa.

Entre risas y comentarios del panel, Camila Mayán reconoció que hizo un esfuerzo constante: “Tuve que aprender lo que era el offside y ver partidos todos los días de mi vida”. La frase reflejó el nivel de compromiso que asumió para acompañar a Alexis Mac Allister.

Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron si ese esfuerzo era recíproco. “No”, contestó con ironía, dejando entrever un desequilibrio en la dinámica de la relación que vivió con el campeón del mundo.

El momento distendido continuó con la intervención de Lucas Spadafora, quien aportó humor con un comentario filoso sobre las habilidades culinarias de su amiga. La escena terminó entre carcajadas, aunque el mensaje de fondo ya había quedado claro.

Semanas atrás, Camila Mayán también había sido noticia por sus declaraciones tras los dichos de Coscu, quien opinó sobre su separación. En ese contexto, ella remarcó que eligió hablar lo mínimo posible sobre el tema, pese a tener mucho más para contar.

“Agradezcan que bastante reduje todo”, lanzó en aquel momento, dejando abierta la puerta a futuras revelaciones. Con cada aparición, Camila Mayán reafirma su lugar en los medios y demuestra que su historia con Alexis Mac Allister todavía genera repercusión.