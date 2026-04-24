Mirtha Legrand volvió a hablar para llevar calma, pero también para dejar en claro que su regreso a la televisión tendrá que esperar. Aunque se mostró tranquila y agradecida por el cariño recibido, la conductora contó que todavía no está en condiciones de retomar su programa porque debe seguir en reposo unos días más.

La propia Mirtha Legrand había dado una primera señal sobre su cuadro al explicar cómo se sentía en medio de la preocupación que se instaló alrededor de su salud. “Sigo unos días más de reposo. Estoy bien, con un poco de tos, disfónica. Quiero volver, pero tengo que seguir cuidándome", expresó, dejando claro que el deseo de regresar está, pero que por ahora pesa más la necesidad de recuperarse del todo.

Más tarde, la histórica conductora decidió reforzar ese mensaje con una comunicación directa a sus seguidores. Ya no se trató solo de una respuesta puntual, sino de una forma de ordenar la información y bajar la ansiedad en torno a su vuelta a la pantalla. “¡Hola a todos! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa”, escribió, en una confirmación concreta de que la pausa continuará.

En ese mismo mensaje, Mirtha Legrand explicó que lo que atraviesa no responde a una situación extraordinaria, sino a un problema de salud habitual en esta época. “Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco de reposo y cuidarme”, contó, poniendo el foco en la indicación médica y en la importancia de no apurar los tiempos cuando todavía persisten síntomas como la tos y la disfonía.

La decisión, entonces, no tiene que ver con una ausencia indefinida sino con una recuperación que aún no está cerrada. Quienes siguen de cerca su rutina televisiva esperaban una vuelta más inmediata, pero el panorama cambió cuando quedó claro que todavía debe cuidarse antes de exponerse nuevamente al ritmo de una grabación o de una salida al aire.

Mientras tanto, todo indica que Juana Viale continuará al frente del ciclo hasta que su abuela pueda retomar su lugar. Esa alternativa ya se volvió habitual cada vez que la conductora necesita correrse por algún motivo de salud, y en este contexto aparece como la salida natural para sostener el programa sin alterar demasiado su dinámica.

Antes de cerrar su mensaje, la figura de la TV también dejó una despedida con el tono afectuoso de siempre. “Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. Besitos, chau, chau”, escribió. La frase tuvo algo de alivio y algo de promesa: la ausencia sigue, pero la intención de volver está intacta.