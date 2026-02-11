Las explosivas declaraciones de Andrea Rincón sobre presuntos rituales satánicos en los recitales de Milo J sacudieron al mundo del espectáculo. La actriz aseguró que el artista realizaría prácticas espirituales oscuras en escena y que su música tendría una carga negativa. Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron una ola de repercusiones que rápidamente pusieron el foco también en Aldana Ríos, madre y mánager del cantante.

En una entrevista con Pía Shaw para La Nación, Andrea Rincón fue contundente. “Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un ‘santo’ y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno”, lanzó sin rodeos. Además, sostuvo que no teme ser juzgada por expresar sus creencias: “Ya no me importa que me digan loca, todo está a la vista”.

La actriz vinculó sus dichos a su proceso espiritual personal. Según relató, atravesó experiencias intensas vinculadas a la fe que transformaron su mirada sobre el mundo artístico. En distintas entrevistas, Andrea Rincón contó que vivió un episodio que describió como similar a un exorcismo, tras la intervención de dos pastoras. Desde entonces, afirma analizar con otra perspectiva ciertos mensajes dentro de la música actual.

Mientras el debate crecía en redes sociales, Milo J optó por una postura más moderada. En sus historias de Instagram compartió un fragmento de una entrevista con Hypebeast Latinoamérica donde hablaba de su disco La vida era más corta. “Es un disco con un mensaje, por lo menos en intención, optimista”, expresó el músico, marcando distancia con las acusaciones.

En ese mismo recorte, Milo J agregó: “La vida era más corta, porque si disfrutás de todos los momentos que vivís realmente, puede llegar a ser más larga. Quiero que realmente disfruten el aquí, el ahora, el presente”. Sin mencionar directamente a Andrea Rincón, el artista dejó en claro cuál es la esencia de su propuesta musical.

Sin embargo, la reacción más directa llegó de la mano de Aldana Ríos. Desde sus redes, la madre del cantante publicó un video con imágenes de Milo J sonriendo y compartiendo momentos cotidianos. La frase que acompañó el posteo fue clara: “Si supieras lo que me fascina verte sonreír”.

El mensaje fue interpretado como una respuesta contundente a la acusación de que el joven “no sonríe nunca”. Aldana Ríos eligió mostrar el costado más humano de Milo J, dejando en evidencia el apoyo incondicional hacia su hijo en medio de la polémica con Andrea Rincón.

Así, mientras Andrea Rincón sostiene su mirada espiritual crítica, Milo J continúa enfocado en su carrera y en la promoción de La vida era más corta. La controversia, amplificada por las redes, dejó en claro que el cruce entre creencias personales y expresión artística puede generar fuertes tensiones en la escena pública.