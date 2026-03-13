La polémica entre Ian Lucas y Evangelina Anderson sumó un nuevo capítulo luego de que el influencer decidiera hablar públicamente sobre el vínculo que mantuvieron. Todo comenzó durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde el coqueteo entre ambos despertó rumores que con el tiempo terminaron explotando en un verdadero escándalo mediático.

Durante varios días, el tema ocupó titulares: Evangelina Anderson negó en distintas oportunidades haber tenido una relación con Ian Lucas, mientras que el joven difundió un comunicado con su propia versión de los hechos. En medio de la controversia, incluso apareció una foto en la que se los veía besándose, lo que desató un fuerte revuelo en redes y programas de televisión.

Tras esa exposición pública, Ian Lucas eligió guardar silencio por un tiempo y se enfocó en su trabajo. Sin embargo, al regresar de un viaje laboral a México fue interceptado por las cámaras de Puro Show y decidió hablar sobre lo ocurrido con Evangelina Anderson. “No iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando”, explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que la relación se formalizara, Ian Lucas fue contundente y descartó esa idea desde el principio. “No, no, no. En ningún momento planteé que se blanquee algo. Lo único que dije siempre es que no quiero quedar como un boludo”, expresó al recordar el momento en que su nombre volvió a aparecer en distintos programas.

El influencer también reconoció que con Evangelina Anderson existía algo más que una simple amistad, aunque dejó claro que nunca buscó hacer público el vínculo. “Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia o una foto, en ningún momento fue de mi parte”, señaló al explicar cómo se manejaban en la intimidad.

A pesar de todo, Ian Lucas se mostró respetuoso al referirse a la modelo y aseguró que no guarda rencor. “Sé que es una muy buena persona. Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar mejor que yo. Para mí es algo nuevo”, afirmó, intentando bajar el tono de la polémica que involucró a Evangelina Anderson.

El joven también evitó profundizar en algunos detalles personales del vínculo y fue claro cuando le preguntaron si la modelo dejaba pertenencias en su casa. “No voy a entrar en eso. Te juro que con Eva está todo bien, no quiero hablar más”, respondió, aunque admitió: “Nos veíamos y a veces quedaban cosas, como pasa cuando te ves con alguien”.

Finalmente, Ian Lucas explicó que decidió dejar de seguir a Evangelina Anderson en redes sociales para cortar definitivamente el contacto. “Porque no quiero tener más contacto, porque no quiero nombrarla más”, aseguró. Así, el influencer intentó cerrar un capítulo que lo puso en el centro de la escena mediática y que, según dijo, ya quiere dejar atrás.