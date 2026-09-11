Las conversaciones que Andrés Gil mantuvo con Cande Vetrano en privado fueron el centro de su respuesta cuando le preguntaron por Gimena Accardi. Después de que el tema volviera a instalarse, el actor habló con Desayuno y ubicó lo sucedido en el pasado. También explicó cómo atravesaron aquella situación y qué consecuencias quedaron en sus relaciones personales.

Ante la consulta, respondió: "Pasó hace un montón de tiempo, entiendo que estas cosas reflotan, no sé por qué ahora. Con Cande aclaré todo lo que tenía que aclarar en su momento, estamos muy bien. Nos conocemos hace muchísimo tiempo y pasamos muchas situaciones como pareja porque somos una pareja real. Ahora estamos disfrutando todo lo que supimos conseguir".

El nuevo interés por el caso surgió después de que Ángel de Brito volviera a asegurar que Andrés Gil y Gimena Accardi habían tenido un vínculo. Un año después del escándalo, el conductor sostuvo además que esa situación había terminado con la amistad de los involucrados. Fue a partir de esas declaraciones que un cronista buscó la palabra del actor.

Qué dijo Andrés Gil sobre su relación con Nico Vázquez

Durante el intercambio también le preguntaron si era cierto que Nico Vázquez lo había llamado para increparlo. Sin confirmar esa supuesta comunicación, cuestionó las versiones y reconoció el distanciamiento: "Se dijeron mentiras y boludeces pero tampoco puedo salir a aclarar todo. Jamás fuimos tan amigos y con todo esto se enfrió. Fue todo muy incómodo para todos".

Respecto de su presente con Cande Vetrano y del círculo que los acompaña, fue terminante: "Cada uno sigue con sus vínculos, nosotros con los amigos que son lo de toda la vida, los que siempre están. Con Cande estamos muy bien, no tengo más para decir y tampoco tengo por qué aclarar nada. Los que tenía que hablar, lo hablé y aclaré".

La historia había tomado estado público durante la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez. En aquel momento, la actriz reconoció una infidelidad sin identificar a la otra persona, y las versiones apuntaron a Andrés Gil, que era su compañero de trabajo y estaba en pareja con su amiga. Esa cercanía entre los cuatro fue parte de la repercusión que adquirió el caso.

Frente a la insistencia por obtener más detalles, el entrevistado marcó un límite: "Te repito. Se dijo de todo pero a mi nunca nadie me preguntó nada. Quiero cuidarla a Cande y evitar que vuelvan a decir cualquier cosa". Su decisión fue reservar el contenido de las conversaciones con Cande Vetrano: afirmó que las explicaciones ya habían ocurrido puertas adentro y que ambos continuaban juntos.