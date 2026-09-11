La posibilidad de volver a su casa genera expectativas alrededor de Mirtha Legrand, aunque su familia prefiere esperar antes de dar ese paso por confirmado. Mientras la conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei por una bronquitis, las novedades sobre su recuperación son alentadoras y ya se resolvió cómo continuará su programa durante el fin de semana.

El parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei señala que la paciente "evoluciona favorablemente y sin complicaciones". Esa información acompaña las señales positivas que transmiten sus allegados. El alta aparece como una posibilidad para las próximas horas, con la perspectiva de completar la recuperación en su hogar, pero todavía no fue confirmada.

Desde la guardia periodística en el sanatorio, Mercedes Ninci aportó otro dato sobre Mirtha Legrand. En La Mañana con Moria contó que había hablado con un "importantísimo médico de la institución" y reprodujo el intercambio: “Le pregunté a un importantísimo médico de la institución: ‘¿Cómo está Mirtha?’, y me dice: ‘Mirtha acá en Mater Dei está como en su casa; se va a ir cuando esté 10 puntos’. Y le pregunto: ‘¿Y cómo está Mirtha ahora?’, me respondió ‘Está 10 puntos’”.

Frente a las consultas sobre una eventual salida, Marcela Tinayre optó por moderar las expectativas. La hija de la Chiqui les pidió a los cronistas de América TV que "bajen la espuma y la ansiedad". Su respuesta dejó clara la posición familiar ante las versiones que circulan: "Por el momento vamos a esperar", expresó sin anticipar cuándo podría concretarse el regreso.

La reserva también responde al deseo de que la conductora pueda abandonar el establecimiento con tranquilidad y sin exposición ante la prensa. Sus allegados buscan preservar ese momento y evitar que la difusión anticipada de la salida lo complique. Si el alta no se concreta, está previsto que el sanatorio emita un nuevo parte sobre su evolución.

Juana Viale volverá a reemplazar a Mirtha Legrand

En televisión, la organización del fin de semana ya quedó definida. La familia y la producción decidieron que Juana Viale ocupe nuevamente la cabecera de Las Mesazas, cuyas grabaciones están previstas para este viernes. De esta manera, el ciclo tendrá continuidad mientras su conductora habitual permanece dedicada a recuperarse del cuadro que motivó la internación.

Ese reemplazo permite que la agenda del programa siga adelante sin depender de cuándo se autorice la salida del Mater Dei. Para Mirtha Legrand, el próximo paso será recibir la indicación médica que le permita volver a casa; su regreso a la pantalla todavía queda pendiente.