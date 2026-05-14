Ángel de Brito dejó entrever que el regreso del Bailando podría empezar a moverse desde su propio estudio. En medio de las versiones sobre el desembarco de Marcelo Tinelli con una nueva temporada del certamen, el conductor de LAM reveló una oferta que lo ubicaría en un lugar clave dentro del armado.

La novedad apareció al aire, casi como un comentario más dentro del programa, pero rápidamente cambió el clima del panel. No se trataba de una simple invitación para opinar sobre el formato, sino de una participación directa en una instancia decisiva para elegir a quienes podrían sumarse al proyecto televisivo. Ese matiz hizo que el anuncio tuviera otro peso.

“Una de las propuestas que me hizo Marcelo Tinelli, que voy a adelantar ahora, es que yo sea el jefe de casting”, contó Ángel de Brito frente a las angelitas. La frase sorprendió porque mostró que Marcelo Tinelli no solo piensa en el regreso del ciclo, sino también en una forma de instalarlo antes de su estreno.

El plan, según explicó el periodista, tendría además un condimento especialmente atractivo para LAM. “Que tome casting acá en vivo”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que el programa se transforme en una especie de vidriera previa para los aspirantes al Bailando, con la reacción inmediata del panel como parte del juego.

Ese detalle encendió enseguida a las panelistas, que imaginaron cómo podría funcionar la dinámica dentro del piso. Entre comentarios y risas, la idea empezó a tomar forma como un juego televisivo con potencial propio, pero también como una señal concreta de que el certamen ya tendría movimientos internos para volver a ocupar espacio en la pantalla.

Ángel de Brito incluso fue un paso más allá al plantear cómo podrían intervenir sus compañeras en esa selección. “A los que quieran pasar, podemos ser jurados”, lanzó, en una frase que reforzó el tono lúdico de la propuesta y sumó expectativa sobre el posible cruce entre LAM y el universo de Marcelo Tinelli.

La revelación dejó instalada una pregunta que excede al propio rol del conductor: cuándo y cómo se concretará el regreso del Bailando. Mientras tanto, el anuncio funcionó como un anticipo con gancho, porque el casting en vivo podría convertir la previa del programa en parte del espectáculo.