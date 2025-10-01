Rodrigo Lussich desató la guerra con un comentario sobre el cuerpo de Ángel de Brito

En el mundo de la televisión argentina, las tensiones no tardan en salir a la luz cuando los protagonistas son figuras fuertes del espectáculo. Esta vez, la polémica se encendió entre Rodrigo Lussich y Ángel de Brito, dos conductores que ya venían acumulando diferencias y que ahora volvieron a quedar frente a frente.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich hizo un comentario burlón sobre la altura de Ángel de Brito. El hecho al que hizo referencia ocurrió durante la premiación de los Martín Fierro, donde el periodista de LAM subió al escenario y se convirtió en blanco de observaciones que, según parece, no cayeron nada bien.

La ironía no pasó inadvertida y, como suele suceder en estos tiempos, la reacción fue inmediata a través de Twitter. Allí, Ángel de Brito no se guardó nada y lanzó un mensaje que apuntaba directamente a su colega, dejando en claro que los chistes sobre su cuerpo no le divierten.

“La obsesión que tenés con mi cuerpo, Rodrigo Lussich, ¡terapia querido!”, escribió el conductor de LAM. Con estas palabras, no solo respondió al comentario puntual, sino que también marcó un límite frente a lo que considera una insistencia que ya pasó a ser personal.

Este cruce no es el primero que protagonizan ambos periodistas. De hecho, la relación entre los conductores ha estado marcada por idas y vueltas que generan incomodidad dentro de la misma señal televisiva en la que trabajan, América TV.

Por el momento, Rodrigo Lussich no salió a contestar el mensaje de Ángel de Brito. Sin embargo, la expectativa está puesta en lo que pueda decir en su programa, ya que suele aprovechar ese espacio para responder a las polémicas en las que se ve involucrado.

Ángel de Brito, por su parte, podría retomar el tema en su ciclo y volver a poner sobre la mesa el malestar que le provocan los comentarios sobre su físico. Esto abre la puerta a que la disputa escale todavía más en los próximos días.

Lo cierto es que, en un medio donde cada palabra se amplifica, un simple chiste puede transformarse en una guerra mediática. Y cuando los protagonistas son figuras tan influyentes como Rodrigo Lussich y De Brito, la tensión rápidamente se convierte en espectáculo para el público.