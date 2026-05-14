El nombre de Yanina Screpante volvió a quedar en el centro de la escena después de conocerse el duro revés judicial que sufrió en la causa contra Ezequiel “Pocho” Lavezzi. Sin embargo, en las últimas horas se supo que la modelo enfrenta además una situación mucho más delicada: denunció amenazas de muerte y actualmente cuenta con custodia policial en la puerta de su casa.

La información salió a la luz en el programa Intrusos, donde detallaron que la ex pareja del ex futbolista atraviesa días de extrema preocupación. Según contaron al aire, las intimidaciones comenzaron poco antes de que se conociera el fallo judicial favorable al ex delantero de la Selección Argentina.

Fue Natalie Weber quien reveló el angustiante contexto que vive Yanina Screpante. “Ella desde el viernes está con policía en la puerta de su casa porque la semana pasada tuvo dos amenazas de muerte a su celular”, explicó la panelista durante el ciclo televisivo.

Además, Weber remarcó el fuerte impacto emocional que atraviesa la modelo por estas horas. “Está pasando una situación bastante compleja, está muy asustada y con policía en la puerta del domicilio”, sostuvo, dejando en claro el nivel de preocupación que existe alrededor del caso.

Mientras tanto, el conflicto judicial con Ezequiel “Pocho” Lavezzi continúa generando repercusiones. La Justicia falló a favor del ex futbolista en la demanda económica iniciada por Yanina Screpante, quien reclamaba una importante compensación tras los ocho años de relación que mantuvieron hasta su separación en 2018.

De todas maneras, desde el entorno de la modelo aseguraron que la resolución no está cerrada definitivamente. Según explicaron en el programa, la decisión judicial será apelada por la defensa de Yanina Screpante, que buscará revertir el fallo en las próximas instancias legales.

El crudo comentario de Yanina Screpante

En paralelo, la modelo también quedó envuelta recientemente en otra polémica luego de que se viralizara un video donde aparece discutiendo a los gritos con algunos vecinos en Cardales. Tras la difusión de esas imágenes, la ex pareja del “Pocho” decidió explicar públicamente qué había sucedido realmente.

“Lo que más me sorprende es que a alguien le importe mi pelea con el vecino”, expresó Yanina Screpante al hablar del tema. Luego explicó que actualmente administra propiedades familiares y que el conflicto se originó por problemas de convivencia con personas que ocupaban una vivienda cercana. “Ese es un fragmento del video nada más”, concluyó indignada.