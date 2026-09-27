Ángel de Brito dio una actualización que volvió a poner el foco en la internación de Daniel Osvaldo. El conductor informó sobre los estudios y la operación a la que fue sometido el exfutbolista por un derrame pleural en Llavallol. También mencionó una complicación en una pierna, mientras surgían versiones diferentes acerca de cómo se encontraba en terapia intensiva.

En una publicación del sábado en X, De Brito escribió: "Ingresó por dolor torácico, presentó derrame pleural y venas tapadas con afectación en una pierna. Fue operado, le hicieron una biopsia y actualmente se encuentra en terapia intensiva, sedado y con compromiso pulmonar por tabaquismo". El periodista atribuyó al tabaquismo el compromiso pulmonar y sumó la afectación de una pierna a la información que se conocía sobre la internación.

Sobre la sedación apareció, sin embargo, una versión distinta. Familiares de Daniel Osvaldo consultados por Clarín señalaron que se encontraba lúcido y sin sedación, aunque seguía en terapia intensiva a la espera de los resultados de la biopsia. Los relatos no coinciden en ese punto y no se difundió un parte médico del hospital que permita precisar si su estado cambió entre una información y otra.

Osvaldo, de 40 años, había ingresado el jueves por la noche al Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, tras varios días de malestar y dolor en el pecho. Allí se detectó el derrame pleural y fue intervenido quirúrgicamente. Durante el procedimiento se tomaron muestras para una biopsia, cuyos resultados todavía no fueron comunicados públicamente y son necesarios para conocer con mayor precisión el cuadro que atraviesa.

El conductor también habló de quiénes acompañan al exfutbolista durante su internación: "No tiene obra social. Se encargó de su salud un hermano funcionario. Vive en Banfield alquilando cerca de la cancha y lo acompañan sus hermanos Valeria y Jonhy". Con esos datos, Ángel de Brito puso el foco en la situación personal de Osvaldo y en la presencia de su familia durante la atención que recibe en el hospital.

La atención sigue puesta en los resultados de la biopsia y en la evolución de Daniel Osvaldo tras la operación. La diferencia entre lo difundido por Ángel de Brito y lo que dijeron sus familiares impide presentar la sedación como un dato confirmado de su estado actual. Mientras continúa internado en terapia intensiva, resta conocer una actualización médica que aclare cómo se encuentra y cuáles serán los próximos pasos de su tratamiento.