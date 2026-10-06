La convocatoria de Luck Ra para ver el debut de MasterChef Celebrity con sus compañeros habría terminado sin asistentes. Yanina Latorre expuso la invitación en SQP, junto con otros desencuentros fuera de la cocina que incluyen el grupo de WhatsApp y el malestar de uno de sus integrantes.

La conductora resumió lo ocurrido con una frase: "Luck Ra los invitó a un asado a ver el primer programa de MasterChef a la casa y no fue nadie", contó. A la ausencia de los invitados sumó otro dato que incomodo aún más a Luck Ra: “Nadie ni contestó”.

Dentro del grupo de WhatsApp también habría diferencias sobre la manera de comunicarse. Yanina Latorre señaló a Pablo Giralt, creador del chat, por su actividad con fotos y videos de cocina y consultas a sus compañeros. “Me dice que Giralt tiene un falso positivismo y a que todo le encuentra la parte buena”, comentó, al exponer un cuestionamiento sobre el intercambio entre los participantes.

Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, optó por dejar ese grupo de WhatsApp. Al hablar en SQP sobre su salida, explicó: “Me escapé porque vivían poniendo videos cocinando, lavando los platos, dejate de joder…”. Su malestar estaba ligado a los contenidos que circulaban y a la respuesta que recibían sus propios mensajes.

El músico desarrolló esa diferencia con dos ejemplos: “Me fui porque yo capaz subía algún video o una invitación a un recital y casi nadie me daba bola, ¿para qué me iba a quedar?”. También sostuvo: “Sé que la mayoría me ama, pero uno subía algo de un huevo frito y todos le aplauden, pero yo ponía algo y no me contestaban”.

Al referirse al asado, Yanina aportó un detalle sobre la organización de Luck Ra: “Luck Ra los invitó a un asado a ver el primer programa de MasterChef a la casa y no fue nadie. Hay que decir que lo dijo medio sobre la fecha”. La conductora sumó su propia reacción con una cuota de humor: “Yo hubiera ido para conocer la casa”.

Por ahora, la invitación cerca de la fecha es el dato disponible sobre la organización del asado. No alcanza para establecer por qué faltaron todos los compañeros de Luck Ra: Latorre no explicó sus motivos. Tampoco vinculó esa ausencia con las quejas del chat, de modo que la razón de la convocatoria sin asistentes sigue abierta.