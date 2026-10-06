Un cinco por ciento y un mensaje sobre el karma volvieron a poner a Tini Stoessel y Alejandro Stoessel en el centro de las versiones sobre una disputa familiar. Ángel de Brito difundió la supuesta propuesta económica y Mariana Muzlera publicó una frase cuyo destinatario quedó abierto a interpretaciones.

En una historia de Instagram, Mariana Muzlera escribió: "El karma funciona siempre", con un emoji de una cara guiñando el ojo. La publicación apareció después de las declaraciones en LAM, aunque no mencionaba a su hija, al productor ni a las negociaciones económicas.

Desde LAM, el conductor sostuvo: "En estos momentos, no hay acuerdo todavía. Hasta ahora, el ofrecimiento es de 5 por ciento". Sobre lo que Tini Stoessel le habría propuesto a Alejandro Stoessel, agregó: "5 por ciento o nada. El padre es el único dueño de ese dinero y de la administración de ese dinero".

El vínculo profesional había terminado después de 15 años en los que el productor manejó la carrera de su hija. La cantante impulsó una auditoría sobre su patrimonio y las sociedades vinculadas con su actividad. De Brito resumió la posición paterna: "El padre lo que dice: 'Yo, te doy todo. Tomá'. Hay quienes no".

Los planes de casamiento con Rodrigo De Paul también habrían influido, según el periodista: "El conflicto empezó, como bien contaron algunos colegas, cuando Tini va a su padre y le dice: 'Me voy a casar con Rodrigo', está ahí todo bien: 'Te felicito, no sé qué, pongamos un prenupcial'. El padre dice eso. Ella fue y se lo planteó. A De Paul le dijo: 'Papá quiere un prenupcial'.'No te lo firmo', le dijo De Paul".

Una vivienda en España apareció como otro foco de diferencias dentro del mismo relato: "Otro de los conflictos económicos era, en su momento, esto fue antes del casamiento, la famosa casa en Madrid, que De Paul quería comprar y valía 7 millones y medio de dólares".

Sobre la magnitud del porcentaje, De Brito aclaró: "¿Dónde empezó el conflicto? Ahora, después le voy a decir el 5 por ciento de cuánto. Son millones de dólares. Ese 5 por ciento parece poquito, pero es mucho dinero". Tini Stoessel y Alejandro Stoessel seguirían sin acuerdo; el mensaje de Mariana Muzlera tampoco permite dar por confirmada una reacción al ofrecimiento.