Después de atravesar una mediática ruptura con el futbolista Chelo Weingandt, Ángela Leiva parece haber encontrado una nueva oportunidad en el amor. La información salió a la luz en LAM, donde revelaron que la artista inició un vínculo con un hombre alejado del ambiente del espectáculo y con quien comparte una pasión muy especial.

El encargado de dar la primicia fue Pepe Ochoa, quien comenzó con un enigmático hasta revelar la identidad del nuevo compañero sentimental de la intérprete. Según explicó, el romance recién comienza, pero ambos están disfrutando de esta etapa con mucha tranquilidad y lejos de los flashes.

“Ella está en un incipiente romance feliz con un compañero de tenis. Se conocieron ahí, es del barrio”, contó Pepe Ochoa durante el ciclo, dando las primeras pistas sobre el hombre que conquistó el corazón de Ángela Leiva tras su separación.

Ante la consulta de Ángel de Brito, el panelista terminó revelando el nombre del protagonista de la historia. “Él es muy fachero, se llama Fede Díaz. Tenemos fotos de los dos. Está volviendo a apostar al amor. Nuestra querida, gran cantante, Ángela Leiva”, expresó en vivo.

De acuerdo con la información difundida, Fede Díaz no pertenece al mundo del espectáculo. Su vínculo con Ángela Leiva nació en el club donde ambos practican tenis, actividad que los llevó a compartir encuentros cada vez más frecuentes gracias al grupo de amigos que tienen en común.

“Se conocieron porque ella practica tenis en el barrio donde vive. Él va ahí, tienen muchos amigos en común. Pelotazo va, raquetazo viene, está de novia”, agregó Pepe Ochoa, describiendo cómo la relación fue creciendo de manera espontánea hasta convertirse en un romance.

Ángela Leiva vuelve a apostar al amor

Mientras tanto, Chelo Weingandt también dio vuelta la página en su vida personal. El futbolista mantiene una relación con Nayla Rosica, hija del secretario general de Boca, y ambos atraviesan un momento muy especial, ya que esperan la llegada de su primer hijo.

La joven cursa el sexto mes de embarazo, mientras el futuro deportivo de Chelo Weingandt todavía permanece abierto. El defensor continúa entrenándose por separado a la espera de definir su próximo destino profesional, mientras Ángela Leiva disfruta de esta nueva etapa sentimental junto a Fede Díaz.