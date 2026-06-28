La estadía de Ángela Torres, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Juli Castro en Estados Unidos no pasa desapercibida. Mientras forman parte de la cobertura especial del Mundial 2026 junto al equipo de Nadie Dice Nada, las figuras aprovecharon un momento libre para grabar un divertido reel en la playa que terminó convirtiéndose en tendencia.

El video mostró a las cuatro influencers y artistas bailando frente al mar, luciendo distintas microbikinis y desplegando toda su energía en un clima relajado y festivo. Las imágenes rápidamente captaron la atención de los seguidores del ciclo de streaming, que inundaron la publicación con comentarios y elogios.

Fue Flor Jazmín Peña quien compartió el reel en sus redes sociales junto a una frase que reflejó el espíritu del momento. “Se fueron los varones de la casa y planeamos delirarla mal. El delirio”, escribió la bailarina y conductora en la descripción del posteo, despertando aún más repercusión entre sus fanáticos.

La química entre Momi Giardina, Ángela Torres, Juli Castro y Flor Jazmín Peña quedó reflejada en cada escena del clip. Entre risas, coreografías improvisadas y mucha complicidad, las integrantes del programa demostraron la gran relación que mantienen fuera del estudio mientras disfrutan de su estadía en Miami.

El reel no tardó en viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok. En pocas horas, el contenido acumuló miles de visualizaciones y cientos de mensajes de usuarios que destacaron tanto el carisma del grupo como el look veraniego elegido para la ocasión.

Además del impacto generado por el video, la presencia de las figuras en Estados Unidos forma parte de la cobertura especial que realiza Nadie Dice Nada durante el Mundial 2026. El ciclo, liderado por reconocidas personalidades del streaming argentino, viene compartiendo contenido diario desde distintas ciudades norteamericanas.

Super hot en Miami

La publicación también volvió a posicionar a Ángela Torres y Flor Jazmín Peña entre las celebridades más comentadas en redes sociales. Ambas cuentan con una enorme comunidad digital que sigue de cerca cada una de sus apariciones, viajes y proyectos laborales.

Mientras continúan trabajando desde Estados Unidos, las integrantes de Nadie Dice Nada siguen combinando momentos laborales con escenas distendidas que conectan rápidamente con el público. Y este divertido baile en bikini terminó confirmando una vez más el fuerte vínculo que lograron construir con sus seguidores.