Decir que Nadie Dice Nada es uno de los grandes fenómenos del streaming argentino ya no sorprende a nadie. El programa de LUZU, conducido por Nico Occhiato, combina humor, cercanía con la audiencia y momentos virales que suelen recorrer las redes sociales en cuestión de minutos. Sin embargo, esta vez el foco no estuvo puesto en una broma, sino en una situación que generó fuerte polémica.

Durante una de las emisiones desde Pinamar, Flor Jazmín Peña quedó en el centro de la escena por un comentario que muchos usuarios consideraron desafortunado. La bailarina y actriz, que volvió a participar activamente del ciclo, interrumpió el desarrollo habitual del programa para hacer un reclamo dirigido a personas que estaban detrás del vidrio del estudio.

El formato se realiza en un espacio vidriado, lo que permite que fanáticos se acerquen, saluden y hagan gestos mientras el programa está en vivo. En ese contexto, Flor Jazmín Peña expresó su incomodidad por las señas constantes que llegaban desde afuera y lanzó una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“Hay mucha gente afuera pidiendo cosas y una tiene un TDAH bárbaro”, dijo la artista al aire de Nadie Dice Nada, intentando explicar por qué le resultaba difícil concentrarse mientras el programa seguía su curso normal. Además, aclaró que al finalizar la transmisión se quedarían para sacarse fotos, pero pidió que durante el vivo bajaran la intensidad de los gestos.

El momento generó tensión inmediata en el estudio. Flor Jazmín Peña incluso señaló a una persona en particular detrás de cámara, lo que obligó a una rápida intervención de Marcos Giles, quien buscó descomprimir la situación con humor al compararlo con Pep Guardiola.

El fragmento no tardó en circular con fuerza en X e Instagram, especialmente luego de ser compartido por la cuenta @PtcRecargado. A partir de ahí, se abrió un intenso debate entre quienes defendieron a Flor Jazmín Peña y quienes consideraron que su actitud fue desubicada hacia una fan que solo buscaba un gesto de cercanía.

Muchos usuarios cuestionaron el tono del comentario y hablaron de “malas vibras”, mientras otros señalaron que el streaming expone situaciones espontáneas que antes no se veían en la televisión tradicional. La polémica volvió a poner sobre la mesa los límites entre la exposición constante, el público presente y las figuras de LUZU.