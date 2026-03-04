La nueva temporada de La Peña de Morfi empezó a definirse con varias negociaciones abiertas, pero una de las que más expectativa generaba terminó cayéndose antes de concretarse. Soledad Pastorutti aparecía como una de las figuras elegidas por Telefe para ponerse al frente del histórico ciclo de los domingos, aunque el acuerdo no prosperó.

La información se conoció en Intrusos, donde contaron cómo avanza el armado del programa para su regreso a la pantalla en las próximas semanas. Allí también confirmaron cuándo volverá el formato musical al aire: “El programa arranca la temporada del 12 de abril”.

En medio de ese anuncio apareció el dato que terminó complicando las conversaciones. “Soledad Pastorutti, se bajó por temas contractuales. Pedía 80.000 dólares por mes”, revelaron en el programa al referirse al salario que habría solicitado la cantante para conducir el ciclo.

En este contexto y ante la ausencia de conductores en las primeras promociones, alimentó las especulaciones sobre quiénes ocuparán el rol central del programa. Sobre ese detalle señalaron: “No aparece Lizy Tagliani, no aparece Diego Leuco. Es significativa la imagen justo de la Sole”.

Según explicaron en el ciclo de espectáculos, la posibilidad de sumar a Soledad Pastorutti se analizó seriamente dentro del canal. Incluso se evaluaron distintas alternativas para facilitar su participación en el programa. “Se intentó. Hubo varias reuniones, a la Sole también le gustaba, pero la verdad que era imposible. Y le buscaron maneras de grabar, venir, ir, bueno...“.

Con el correr de las negociaciones quedó claro que la cifra que habría pedido Soledad Pastorutti estaba muy por encima del presupuesto previsto para la conducción del ciclo. Esa diferencia económica terminó bloqueando el acuerdo.

Mientras tanto, el panorama sobre la conducción sigue abierto. En el mismo programa deslizaron que “está más cerca de volver Diego Leuco que Lizy Tagliani”, a quien desde el canal “quieren para otra cosa”.

De esta manera, la posibilidad de ver a Soledad Pastorutti al frente de La Peña de Morfi quedó descartada, al menos por ahora. Aunque la cantante era una de las opciones más fuertes para liderar el regreso del clásico de Telefe, las condiciones económicas terminaron frenando la negociación.